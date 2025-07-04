Існує одразу кілька версій стосовно походження назви Хрещатик. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вечірній Київ.

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Чому Хрещатик має таку назву

Часто можна зустріти думку, що вулицю назвали на честь хрещення Русі, проте це припущення хибне, адже та вулиця, яка пізніше стала Хрещатиком з'явилась тільки у 1797 році. Водночас розбудовувати її почали тільки у 19 столітті. до того там не було майже жодної будівлі.

Тому припущення про хрещення Русі є хибними. Натомість дослідники висувають інше твердження. Припускають, що сучасний Хрещатик – долина між Старим містом та Печерським.Раніше вона була "перехрещена іншими долинами". Звідси нібито і пішла назва Хрещата долина або Хрещатик.



Версії походження назви головної вулиці Києва різняться / Фото Pexels

Відповідно до іншої версії, назва сучасного Хрещатика з'явилась від назви місцевості. Києвознавиця Лідія Пономаренко вважає, що там, де Хрещатицький потік впадав в Почайну і було хрещення Русі Володимиром Великим.

На її думку, після цього території поблизу, зокрема Поштову площу і частину Михайлівської гори, почали називати Хрещатицьким урочищем.

Думки стосовно походження назви різняться, проте всі дослідники погоджуються, що саме вулиця Хрещатик ніби "зв'язала" Київ воєдино, зробила переміщення комфортним, а саму столицю цілісною.

До слова, Сумська вулиця у Харкові названа на честь дороги, що вела до міста Суми, і має історію понад 300 років. Вулиця була перейменована на честь Карла Лібкнехта в 1919 році, але історичну назву відновили в 1945 році.