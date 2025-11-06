Повідомляє 24 Канал з посиланням на Mashable.

Дивіться також Страшно цікаво та неймовірно моторошно: добірка книг, які ідеально підійдуть для осінніх вечорів

Чи існує насправді моторошне місто Деррі?

Місто Деррі, відоме фанатам Стівена Кінга як епіцентр подій роману "Воно" та нового серіалу HBO "Воно: Ласкаво просимо до Деррі", здається найстрашнішим місцем, куди тільки можна потрапити.

Як з'ясувалося, Деррі – вигадане місто, створене Кінгом, однак має цілком реальний прототип. Письменник надихався своїм рідним Бангором у штаті Мен, де він мешкав, коли писав роман. У післямові до "Воно" зазначено, що Кінг розпочав роботу над книгою в Бангорі у 1981 році.

Де розташоване місто Бангор: дивіться на карті

Сам автор також підтверджував в інтерв'ю, що Деррі – це вигадана версія міста в штаті Мен.

Бангор став Деррі. В Ірландії є місто Бангор, розташоване в графстві Деррі, тому я змінив назву вигаданого міста на Деррі. Між Бангором і Деррі існує пряма кореляція,

– заявляв Кінг.

Тож шанувальники, які хочуть побачити "справжній Деррі", можуть вирушити саме до Бангора. Там і сьогодні можна знайти знайомі з книги та серіалу локації, зокрема статую Пола Баньяна та водонапірну башту Томаса Гілла.

Що відомо про серіал "Воно: Ласкаво просимо до Деррі"?

Як пише MigNews, 27 жовтня на стримінгових платформах вийшов серіал "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" – приквел до культової історії про клоуна Пеннівайза.

Події розгортаються у 1962 році, за 27 років до подій оригінального "Воно". Глядачі знову опиняються в моторошному містечку Деррі, де діти безслідно зникають, а жителі стикаються з давнім злом, що причаїлося в каналізаційних тунелях.

"Воно: Ласкаво просимо до Деррі": дивіться трейлер

Автори серіалу розповіли, що планують зробити із нього трилогію.

Подивитися "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" можна на:

HBO Max – з англійською та українською озвучкою;

Megogo – з офіційною українською локалізацією та можливістю завантаження епізодів.

Нові серії виходять щопонеділка, а перший сезон складатиметься з восьми епізодів.

Що відомо про запуск HBO Max в Україні?