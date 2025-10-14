Однако еще 13 октября Илларион Павлюк анонсировал большой сбор на нужды Сил обороны Украины. И именно закрытие сбора было условием старта предпродажи. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Иллариона Павлюка.

Миллион за 22 часа и начало предпродажи

13 октября Илларион Павлюк совместно с группой Курган & Agregat анонсировали "Сбор тьмы" – 1 миллион гривен на закупку DJI Matrice 4T для Сил обороны Украины. Писатель отметил, что закрытие этого сбора является условием для начала предпродажи.

Более того, все, кто задонатив 100 и более гривен стали участниками розыгрыша рукописи "Книги Эмиля" с автографом Иллариона Павлюка, а за самый большой донат писатель пообещал подарить свой нож, с которым он был на боевых заданиях в 2022 году.

И за 22 часа сбор был закрыт. По состоянию на сейчас удалось собрать почти 1,1 миллиона гривен. Поэтому Павлюк объявил о начале предзаказов на новую книгу.

"Книгу Эмиля" в суперобложке можно предзаказать до 17 ноября. Цена экземпляра – 750 гривен. С 18 ноября, предварительно, начнется официальная продажа книги.



О чем новая книга Иллариона Павлюка?

"Книга Эмиля" – четвертая книга Иллариона Павлюка, автора "Белого пепла", "Танца слабоумного" и бестселлера "Я вижу, вас интересует тьма". Как ранее говорил сам автор, полномасштабное вторжение отложило выход новой книги. С момента выхода предыдущей проходит уже 5 лет.

В аннотации книги, как отмечает Издательство Старого Льва, говорится, что, собственно, книга повествует о мальчике Эмиля, который вообще не умеет спать. В то же время мама время от времени забывает все, даже сына и свое имя. Эмиль имеет ритуал, который помогает маме.

Вдвоем они переезжают туда, где их никто не знает, – на заснеженный остров, где приходится жить в школе. И как-то ночью в пустых школьных коридорах раздается звонок телефона. Эмиль поднимает трубку и узнает голос брата, умершего несколько лет назад: "Помоги мне вернуться!". Но как вернуть того, кто умер? Как не потерять себя в мирах, где между возможным и невозможным – тонкая грань, а каждая ошибка может стоить жизни? Что на самом деле забыла мама Эмиля? И стоит ли ей это напоминать?

– говорится в аннотации.

