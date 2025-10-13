И связана она с историю тамплиеров. В чем дело – расскажет 24 Канал со ссылкой на Sky History.
Что случилось 13 октября 1307 года?
Тамплиеры были основной силой христианской коалиции на Ближнем Востоке. Однако после того, как мусульмане повторно завоевали Святую Землю – территории современных Израиля и Палестины, рыцари вернулись в Европу. В 1303 году они перебрались на территорию Франции. Однако король Филипп IV имел обиду на тамплиеров, потому что те отказали ему в свое время предоставить заем для погашения задолженностей.
Поэтому это привело к тому, что король решил разгромить орден. 13 октября 1307 года он отдал приказ арестовать всех французских тамплиеров, включая великого магистра Жака де Моля.
Арестованных пытали и заставляли признаваться в поклонении дьяволу, гомосексуальности, коррупции, ереси, мошенничестве, богохульстве и других тяжких для церкви грехах. Наказания варьировались от отлучения от церкви до сожжения на костре. Таким образом орден прекратил существование.
По самой популярной теории, именно поэтому существует миф о несчастливой "пятнице 13".
Есть и библейское происхождение
Еще одна популярная версия о происхождении суеверия достигает начала нашей эры. Как отмечает The Mirror, согласно Библии, Иисуса Христа распяли именно в пятницу, поэтому этот день для христиан всегда скорбный.
А число 13 считают несчастливым, потому что казни Христа предшествовала Тайная вечеря, на которой присутствовали 13 человек – Иисус и 12 апостолов, среди которых был предатель Иуда.
Когда будет ближайшая "пятница 13"?
В 2025 году только один раз 13-е число месяца приходилось на пятницу – это было 13 июня.
До того "пятница 13" была в конце 2024 года – 13 декабря.
Однако в следующий раз "несчастливый день" будет только в следующем году – 13 февраля 2026 года.