В частности Маргарет Тэтчер известна тем, что выступала против восстановления независимости Украины, поскольку поддерживала целостность СССР. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на "Вечерний Киев".

Интересно Без Москвы не обошлось: как попытка унизить Маргарет Тэтчер сделала ее "Железной леди"

Почему Маргарет Тэтчер не поддерживала независимость Украины?

Как вспоминает соавтор Декларации о государственном суверенитете, политзаключенный и бывший нардеп Олесь Шевченко, накануне принятия Декларации в Киев с визитом прибыла британская премьер-министр Маргарет Тэтчер. Глава правительства Великобритании стала первым высокопоставленным иностранным политиком в стенах украинского парламента.

По словам Шевченко, Тэтчер встретили на Майдане Независимости, который тогда назывался площадью Октябрьской революции, Люди держали в руках плакаты, где на английском писали "Украина стремится в Европейский дом". Сторонники восстановления независимости надеялись на поддержку "Железной леди".

В своем выступлении в парламенте Тэтчер высказалась за сохранение целостности советского государства. Госпожа Маргарет четко дала понять, что для Великобритании лучше иметь отношения с одним государством – СССР, чем со многими непредсказуемыми странами, которые образуются на постсоветском пространстве. Мы очень уважали Тэтчер за твердую политику на международной арене, но были разочарованы ее позицией относительно будущего Украины,

– вспоминает Шевченко.

Хотя перед выступлением депутат подарил британскому премьеру сине-желтый букет. Сопровождение Тэтчер объяснил, что это цвета национальных символик, которые запрещены в УССР. Этот подарок Тэтчер приняла.

Перед визитом в Киев Тэтчер была в Москве. Этот визит был актом поддержки политики перестройки, которую проводил Михаил Горбачев.

Визит Маргарет Тэтчер в Киев: смотрите видео

Тэтчер сравнила Украину с Калифорнией

Как писало ранее издание ТСН, о событиях 1990 года высказывался еще один автор Декларации о государственном суверенитете – Дмитрий Павлычко. Политик и поэт решил прямо спросить Тэтчер о том, можно ли открыть украинское посольство в Лондоне.

Я навеки запомнил эту фразу: "We have no diplomatic releatons with California" ("Мы не имеем дипломатических отношений с Калифорнией" – 24 Канал). Конечно, она оскорбила тогда, поставила Украину на уровне с Калифорнией,

– вспоминал Павлычко.

Не только Тэтчер поддерживала целостность СССР