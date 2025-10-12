Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

24 января 1976 года, в субботу, советский пропагандистский орган под названием "Красная звезда" опубликовал, на первый взгляд, незаметную статью, в которой резко раскритиковали перспективного британского политика Маргарет Тэтчер.

Менее чем за год до того она возглавила Консервативную партию Великобритании, которая в то время была оппозиционной, и уже успела получить репутацию противницы коммунизма.

Маргарет Тэтчер / Фото GettyImages

"Красная звезда", известная как рупор советской армии, реагировала на речь Тэтчер, в которой она обвинила Москву в стремлении к мировому господству. Это было резкое, но не новое заявление, и газета ответила стандартным штампом. Однако, как это часто случалось в советской прессе, в материал добавили немного вымышленной информации.

В тот же день руководитель московского бюро агентства Reuters Роберт Эванс случайно наткнулся на экземпляр "Красной звезды". Внимание журналиста привлекла статья с критикой Тэтчер. Не имея ничего более интересного, он решил ее опубликовать. Материал имел заголовок "Железная леди угрожает".

Автором статьи был капитан советской армии Юрий Гаврилов, который утверждал, что прозвище "Железная леди" якобы уже используют "соотечественники" Тэтчер. Однако до сих пор неизвестно, или он придумал это, опираясь на слухи о том, что британцы называли ее "железной девой", по аналогии со средневековым орудием пыток, или в том было хоть немного правды.

Лидер британских тори Маргарет Тэтчер сегодня была названа "Железной леди" газетой Министерства обороны СССР "Красная Звезда",

– написал Эванс в своем репортаже из Москвы.

Именно СССР придумал прозвище "Железная леди" / Фото GettyImages

Фраза мгновенно прижилась в британской прессе, где образ Тэтчер как жесткой антикоммунистки только формировался. Уже через неделю политик поддержала новое имя.

"Сегодня я стою перед вами в вечернем платье "Красная звезда", с легким макияжем и мягкими волнистыми светлыми волосами, Железная леди западного мира. Да, я железная леди", – заявила Тэтчер во время выступления в Селборн-холле в Лондоне.

Иронично, но прозвище, созданное как попытка оскорбить, стало символом ее непоколебимости. Уже через три года "Железная леди" возглавила правительство Великобритании.

Поддерживала ли Тэтчер независимость Украины?

Как пишет газета "День", Маргарет Тэтчер, находясь на вершине своей политической карьеры, оставила заметный след и в истории Украины. Летом 1990 года "Железная леди" прибыла в Киев с официальным визитом в рамках поездки в СССР, чтобы поддержать реформы генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.

Она стала первым высокопоставленным зарубежным политиком ведущей страны, который выступил в Верховной Раде УССР.

Интересно, что будущее Украины она тогда видела только в составе Советского Союза, однако в Киеве ее встречали с лозунгами на английском языке "Украина стремится в Европейский дом" на площади Октябрьской революции (теперь Майдан Независимости).

Во время визита она возложила цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы и почтила память жертв Бабьего Яра. Эта поездка стала первым и последним визитом Маргарет Тэтчер в Украину.

