Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Дивіться також Зникла на понад 120 років: чому після 1795 року Польщу не позначали на карті Європи

Як радянська пропаганда дала прізвисько "Залізна леді" для Тетчер?

24 січня 1976 року, в суботу, радянський пропагандистський орган під назвою "Червона зірка" опублікував, на перший погляд, непомітну статтю, у якій різко розкритикували перспективну британську політикиню Маргарет Тетчер.

Менш ніж за рік до того вона очолила Консервативну партію Великої Британії, яка на той час була опозиційною, і вже встигла здобути репутацію противниці комунізму.

Маргарет Тетчер / Фото GettyImages

"Червона зірка", відома як рупор радянської армії, реагувала на промову Тетчер, у якій вона звинуватила Москву у прагненні до світового панування. Це була різка, але не нова заява, і газета відповіла стандартним штампом. Проте, як це часто траплялося у радянській пресі, в матеріал додали трохи вигаданої інформації.

Того ж дня керівник московського бюро агентства Reuters Роберт Еванс випадково натрапив на примірник "Червоної зірки". Увагу журналіста привернула стаття з критикою Тетчер. Не маючи нічого цікавішого, він вирішив її опублікувати. Матеріал мав заголовок "Залізна леді погрожує".

Автором статті був капітан радянської армії Юрій Гаврилов, який стверджував, що прізвисько "Залізна леді" нібито вже використовують "співвітчизники" Тетчер. Однак досі невідомо, чи він вигадав це, спираючись на чутки про те, що британці називали її "залізною дівою", за аналогією до середньовічного знаряддя тортур, чи в тому було хоч трохи правди.

Лідерка британських торі Маргарет Тетчер сьогодні була названа "Залізною леді" газетою Міністерства оборони СРСР "Червона Зірка",

– написав Еванс у своєму репортажі з Москви.

Саме СРСР придумав прізвисько "Залізна леді" / Фото GettyImages

Фраза миттєво прижилася у британській пресі, де образ Тетчер як жорсткої антикомуністки лише формувався. Вже за тиждень політикиня підтримала нове ім'я.

"Сьогодні я стою перед вами у вечірній сукні "Червона зірка", з легким макіяжем і м'якими хвилястими світлими волоссям, Залізна леді західного світу. Так, я залізна леді", – заявила Тетчер під час виступу у Селборн-холі в Лондоні.

Іронічно, але прізвисько, створене як спроба образити, стало символом її непохитності. Вже через три роки "Залізна леді" очолила уряд Великої Британії.

Чи підтримувала Тетчер незалежність України?

Як пише газета "День", Маргарет Тетчер, перебуваючи на вершині своєї політичної кар'єри, залишила помітний слід і в історії України. Улітку 1990 року "Залізна леді" прибула до Києва з офіційним візитом у межах поїздки до СРСР, щоб підтримати реформи генсека ЦК КПРС Михайла Горбачова.

Вона стала першим високопоставленим закордонним політиком провідної країни, який виступив у Верховній Раді УРСР.

Цікаво, що майбутнє України вона тоді бачила лише у складі Радянського Союзу, однак у Києві її зустрічали з гаслами англійською мовою "Україна прагне в Європейський дім" на площі Жовтневої революції (тепер Майдан Незалежності).

Під час візиту вона поклала квіти до могили Невідомого солдата в парку Вічної Слави та вшанувала пам'ять жертв Бабиного Яру. Ця поїздка стала першим і останнім візитом Маргарет Тетчер до України.

Які країни першими визнали незалежність України?