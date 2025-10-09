Сообщает 24 Канал со ссылкой на EBSCO.

Смотрите также Почему отца короля Даниила называли "крокодилом": историк раскрыл, что имели в виду летописцы

Почему Польша исчезла с карты Европы в 1795 году?

В 1795 году состоялся третий раздел Речи Посполитой, который стал финальным актом в расчленении государства между тремя соседними империями – Россией, Пруссией и Австрией. Из-за этого Польша полностью исчезла с карты Европы.

Раздел Польши был следствием длительной внутренней нестабильности и политической слабости страны. В конце XVIII века Речь Посполитая переживала глубокий кризис во власти. Этим воспользовались соседи, которые стремились расширить свои территории и влияние.

Как Россия, Пруссия и Австрия поделили территории Речи Посполитой / Инфографика Wikipedia

Заметим, что первый раздел Речи Посполитой состоялся еще в 1772 году. Тогда Польша потеряла около трети своей территории и половину населения. Следующие разделы – в 1793 и 1795 годах – окончательно уничтожили государственность.

Несмотря на попытки восстановить независимость, в частности из-за восстания Тадеуша Костюшко, страну поделили между тремя империями.

Когда Польша снова стала независимой?

Как пишет официальный правительственный сайт Польши, 11 ноября 1918 года страна таки восстановила свою независимость после 123 лет разделов и чужеземного управления.

В тот же день Йозеф Пилсудский, освобожденный из Магдебургской крепости, взял под свой контроль военное командование от Регентского Совета. Через несколько дней он также получил власть в гражданских делах.

В своей речи Пилсудский провозгласил, что "рожденная и независимая Республика Польша" возвращается на международную арену.

Что известно об авторе мема "Я в Польше"?