Почему Роман Мстиславич в летописи назвали "крокодилом"?

Роман Мстиславич – великий князь киевский и волынский, который погиб в 1204 году. По себе он оставил славу одного из величайших князей и выдающегося полководца. Однако в Галицко-Волынской летописи его сравнили с крокодилом и несколькими другими животными.

После смерти же великого князя Романа, викоповного самодержца всей Руси, который одолел все языческие народы, мудростью ума соблюдая заповеди божьи. Он ибо бросился был на плохих, как тот лев, сердитый же был, как та рысь, и губил их, как тот крокодил,

– говорится в летописи.

Роман Мстиславич / Фото Wikipedia

Как отмечает Алферов, сравнение с крокодилом выглядит особенно интересно, ведь эти животные не водились на территории Руси.

"Но уже в то время знали, что существует такое животное, хищный зверь, который живет в воде и может напасть и съесть все, до чего он дотянется", – пояснил историк.

Чем известен Роман Мстиславич?

Роман Мстиславич вошел в историю как основатель Галицко-Волынского княжества и один из самых влиятельных правителей Восточной Европы своего времени.

Как пишет "Историческая правда", западноевропейские хронисты называли его rex - королем, а не просто князем. Также Роман Мстиславич восстановил союз с Византией, наладил дипломатические связи с Константинополем и женился на дочери византийского императора Исаака II Ангела, которая стала матерью будущего короля Даниила Романовича.

Также он пытался распространить влияние на Киевскую землю, вел внешнюю политику, совершал походы против половцев. Погиб в битве у Завихоста (в Польше) во время похода в 1205 году.

