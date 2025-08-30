Государственные символы Украины – это не только современные атрибуты, но и отражение нашей тысячелетней истории. От желто-синих цветов и княжеского трезубца до борьбы УНР, УПА и нынешней войны – каждый из них является свидетельством преемственности государственности и несокрушимого стремления к свободе.

О том, когда впервые появился желто-синий флаг, почему трезубец считают одним из древнейших гербов Европы, какую роль в становлении независимости сыграл компромисс с коммунистами, а также почему 24 августа стоит отмечать как День Восстановления Независимости, в интервью 24 Каналу рассказал Игорь Тодоров – украинский историк, доктор исторических наук, профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета.

Каково происхождение сине-желтого флага?

Насколько наш флаг является древним? Когда он впервые появился и где его использовали раньше?

Согласно Конституции, наш флаг официально называется сине-желтый. Хотя в быту распространено и название "желто-голубой" – так его до сих пор часто продают в магазинах. Но именно "сине-желтый" закреплен на государственном уровне.

Существуют разные версии о происхождении цветов. Некоторые связывают их с древними языческими символами поклонения небу и солнцу. Однако, если опираться на исторические факты, первое подтвержденное упоминание достигает Грюнвальдской битвы 1410 года. Тогда появился желтый лев на синем фоне. Впоследствии эти цвета можно увидеть и на гетманских гербах, в частности Ивана Мазепы и Кирилла Разумовского.

Но собственно сине-желтый флаг в современном виде впервые появился во время "весны народов" 1848 года. Во Львове, что тогда входил в состав Австрийской империи, русины подняли его над ратушей. С тех пор символ постепенно распространялся, в частности его использовали во время захоронения Тараса Шевченко и на праздновании столетия со дня его рождения в 1914 году.



Украинский и польский флаги над Львовской ратушей в 1848 году / Рисунок Целины Доминиковской

Во время Первой мировой войны желто-синий флаг стал политическим символом. Его поднимали легионеры Украинских сечевых стрельцов, которые воевали в составе Австро-Венгерской армии. Есть также интересная версия, что в 1917 году желто-синий флаг впервые подняли не в Киеве, а в Петрограде и даже в Москве над Кремлем.

Официальный статус флаг приобрел во времена Украинской Народной Республики. Симон Петлюра использовал его в войске УНР, с этим флагом украинцы вместе с поляками боролись за Киев и участвовали в Варшавской битве 1920 года. Именно тогда большевики начали называть его "петлюровским".

Несмотря на запрет в советские времена, память о флаге сохранялась. В частности, его подняла Карпатская Украина в 1939 году. Под сине-желтым флагом также воевала и Украинская повстанческая армия. В 1980-х годах он снова стал признаком освободительного движения: появлялся на митингах, фестивале "Червона рута" в Черновцах, а в 1990 году – над зданием Киевсовета.

24 августа 1991 года сине-желтый флаг внесли в Верховную Раду, а 4 сентября он взвился на ее куполе рядом с советским флагом УССР. Только 28 января 1992 года был принят закон, закрепивший сине-желтый как государственный флаг Украины.

Что символизируют цвета украинского флага?

Почему именно сочетание синего и желтого? Есть ли какая-то историческая версия, почему выбрали именно эти цвета?

Есть много объяснений, чаще всего говорят, что они символизируют синее небо и желтая пшеница. Это, скорее, такие банальные трактовки. На юридическом уровне четкого официального определения этих цветов нет. То есть существует определенная свобода для толкований.

Откровенно говоря, это не имеет принципиального значения. Так исторически сложилось – и эти цвета стали символом нашего государства.

Эти цвета, они достаточно популярны в мире. Но во всем мире, именно как государственный флаг в такой последовательности – синий вверху, желтый внизу – его имеет только Украина.

Действительно ли флаг Украины "перевернули"?

Часто можно услышать мнение, что наш флаг якобы "перевернут". Якобы когда-то он был желто-синим, а после Скоропадского порядок изменили. Действительно ли так было?

Такие версии существуют, и даже довольно популярны. Якобы именно поэтому в Украине столько проблем, потому что флаг "перевернули" и стоит только поменять цвета местами – и сразу наступит счастье. Но это скорее конспирология.

Если обратиться к историческим документам, то мы увидим, что никаких официальных переворачиваний не было. Символика, утвержденная в УНР, полностью сохранилась и во времена Гетманата Скоропадского, и при Директории.

Я слышал такие разговоры даже среди коллег-историков, но они не имеют под собой реальной почвы. Современная история Украины – это уже 34 года независимости под сине-желтым флагом. И этого опыта абсолютно достаточно, чтобы понять, что именно эти цвета – наш настоящий государственный символ, и менять здесь ничего не надо.

Какой была символика во времена Киевской Руси?

Мы знаем, каким является современный флаг Украины, помним советскую символику и даже то, какими были хоругви казацкой эпохи. Но существовал ли собственный флаг в Киевской Руси?

В те времена в нашем понимании государственных флагов не было. Во время походов использовали хоругви. Они могли быть красные, белые, желтые или синие, в зависимости от традиций и предпочтений князей. Общего флага Руси не существовало.

В то же время желто-синие цвета встречались в Галицком и Волынском княжествах. Самый известный пример – это золотой лев на синем фоне.

Что означает красно-черный флаг?

Среди современных украинских символов все большую популярность приобрел красно-черный флаг. Что он означает и какова его история?

Это цвета, которые имеют глубокие народные корни. В песне "Два кольори" красный символизирует любовь, а черный – печаль. Хотя сегодня он ассоциируется прежде всего с Украинской повстанческой армией.

Впервые его использовали сечевые стрельцы в 1916 году как вспомогательный флаг наряду с желто-синим. Впоследствии красно-черный флаг стал символом подполья ОУН и УПА, а во времена Революции Достоинства этот флаг стал символом так называемого Правого сектора. Также под ним люди шли на войну уже в 2014 году.

Это наша история, к которой надо относиться с уважением, мы никого не оскорбляем, не унижаем, но под этим флагом также велась наша борьба и ведется сейчас.

Что означает герб Украины и откуда он происходит?

Кроме флага, еще одним нашим символом является герб. Какова его история и каково его значение?

Прежде всего скажу, что официально утвержденного толкования герба нет. В Конституции закреплен так называемый малый герб. Предполагалось принятие и "большого герба", были разные проекты, даже поддержаны комитетами Верховной Рады, но на законодательном уровне его так и не приняли.

Когда несколько лет назад этот вопрос снова встал, многие представители общественности выступили против: зачем усложнять, если есть простой и глубокий по смыслу герб?

Его истоки уходят в княжеские времена. Начинался он как личный знак князя Владимира, который развил герб своего отца Святослава – двузуб. Существует 4 – 5 вариантов трезубца Владимира. Похожие символы можно найти и у других народов, в частности у литовцев. Можно говорить, что были взаимные влияния, как раз Литовское княжество приняло в значительной степени наследство Киевской Руси.

Трезубец на монете князя Владимира / Фото из открытых источников

Кстати, в нашем законодательстве закреплен и знак президента Украины. Его ввели во времена Кучмы. Во время инаугурации главе государства на шею надевают цепь с шестью историческими гербами – от князя Владимира и "Погони" Великого княжества Литовского до личного герба Богдана Хмельницкого, символики УНР и современного трезубца.

Исторически наш герб берет начало в Х веке, при князе Владимире. Это один из древнейших гербов Европы.

Многие государства имели сложные гербы со львами, орлами или грифонами, а украинский знак всегда оставался простым.

Его возрождение произошло во время революции ХХ века, когда Центральная Рада утвердила трезубец как герб УНР. Затем его использовали и гетман Скоропадский, и Директория, а в течение всего ХХ века он оставался символом национально-освободительной борьбы.

Я лично сторонник того, чтобы 24 августа мы отмечали не День Независимости, а День Восстановления Независимости. Ведь в Акте 1991 года четко подчеркивается, что украинская государственность имеет тысячелетнюю историю.



Черновик Акта провозглашения независимости Украины / Фото Мустафы Найема

Мы не провозгласили что-то совершенно новое – мы восстановили то, что существовало. В отличие от государств, которые появились только в ХХ веке, например Словения, Украина имеет глубокие исторические корни.

В противостоянии с Россией этот факт очень важен, ведь мы должны подчеркивать, что имеем преемственность государственности. И я верю, что со временем у нас все-таки будет День Восстановления Независимости.

Как удалось провозгласить независимость в 1991 году?

Какие события стали решающими для того, чтобы коммунистическое большинство Верховной Рады все же проголосовало 24 августа за выход Украины из Советского Союза?

Для многих это было неожиданно. Но непосредственно перед провозглашением независимости в Москве произошли драматические события – создание Государственного комитета по чрезвычайному положению и фактическое устранение Горбачева.

Помню, пошел в забастовочный комитет, который тогда действовал на базе "Донецкуголь". Оказалось, у них была связь с Москвой, и стало известно, что Ельцин оказывает сопротивление. Это немного успокоило. Кравчук тем временем не вводил чрезвычайное положение в Украине, старался действовать сдержанно, без конфликтов.

Но судьба СССР решалась именно в Москве. Противостояние Ельцина и Горбачева в конце концов привело к распаду Советского Союза. Нам независимость досталась бескровно, хотя сегодня, как видим, мы платим за нее огромной ценой.

Сразу после принятия Акта независимости в Киев прилетела делегация во главе с вице-президентом Руцким. И уже тогда начались разговоры о границах. Мол, административные границы республики – это одно, а вот теперь, после выхода из Союза, надо "разобраться". То есть вопрос территориальной целостности возник еще в августе 1991 года. Ничего нового.

Что касается коммунистического большинства, то его мотивы были прагматичными. Часть депутатов хотела сохранить свои позиции уже в новых условиях. Поэтому образовалось своеобразное ситуативное большинство, где сошлись интересы оппозиционной "Народной рады", которая последовательно боролась за независимость, и так называемых национал-коммунистов.

Стоит вспомнить и Декларацию о государственном суверенитете, принятую еще в 1990 году. Там были пункты о безъядерном статусе и нейтралитете. Россия и сейчас спекулирует этими словами, но в контексте начала 90-х это скорее был вызов Москве, чем реальный план. Ведь в мире тогда еще существовали и Варшавский договор, и Советский Союз.

Таким образом, 24 августа совпали интересы и национал-патриотов, и части бывших коммунистов. Но не все поддержали. Я люблю напоминать, что среди тех, кто не голосовал за Акт, был будущий второй президент Украины Леонид Кучма.

Собственно, когда Левко Лукьяненко писал этот Акт провозглашения независимости, в самом первом варианте он ссылался на Четвертый Универсал Украинской Народной Республики. И это вычеркнули. То есть фактически, провозглашая восстановление независимости Украины в 91-м году, пришлось отказаться от наследия УНР. Для чего пришлось идти на такой шаг именно национал-демократическим силам в Верховной Раде тогда?

Я думаю, что это был шаг компромисса. Чтобы коммунисты не помешали провозглашению независимости. Для них, воспитанных на борьбе с "петлюровцами" и "бандеровцами", было неприемлемо признавать, что мы связаны с "предателями".

Поэтому у национал-демократов не было другого выхода, кроме как пойти на уступки. Так и появился текст в той редакции, в которой его приняли.

Но все равно Акт имел историческое значение. Когда уже был закон о референдуме, в бюллетене был напечатан полный текст Акта – без манипуляций со шрифтами или формулировками, как это делали, скажем, во времена нацистской Германии. Это было абсолютно демократично.

Мой учитель, профессор Лях, говорил: "Украина была обречена на независимость". Я с этим полностью согласен. Ведь даже на общесоюзном референдуме 17 марта 1991 года вопрос был сформулирован манипулятивно: если ты против СССР, то получается, против прав людей. Демократические круги тогда советовали бюллетени брать, но не голосовать. И я лично так и сделал.

В то же время в Украине провели опрос о возможности создания Союза уже на основе собственной Декларации о государственном суверенитете. И там было больше положительных ответов, чем в общесоюзном референдуме. Это дало Кравчуку аргумент игнорировать давление Горбачева и отказаться от нового союзного договора.

Когда же Ельцин хотел видеть СНГ с единой армией и границами, Украина все это проигнорировала, рассматривая как способ цивилизованного "развода". Ведь на тот момент уже был пример Югославии, где распад происходил кроваво. Украина избежала такого сценария. И это в значительной степени благодаря позиции Кравчука.

Какой была роль правительства УНР в эмиграции?

А относительно отказа от наследия УНР – правительство УНР в экзиле же существовало почти год после провозглашения Независимости, до 22 августа 1992 года. В то время оно имело хоть какую-то юридическую силу, или это был скорее формальный и номинальный орган?

Это было скорее символично. В эмиграции не было единства. Были сторонники гетманата и других течений.

Самым влиятельным оставался Государственный центр УНР, но он существовал больше как исторический орган. Он фактически не влиял, например, на борьбу ОУН или УПА – это были разные плоскости.

Поэтому передача клейнодов от Николая Плавьюка Кравчуку в августе 1992 года была красивым и символическим шагом.

Президент УНР Николай Плавьюк слагает полномочия / Фото jnsm.com.ua

Этот акт был важен как жест, что украинская государственность не прерывалась даже в изгнании.

Но все равно почти год получается, что у нас существовало правительство УНР в изгнании и уже существовала независимая Украина. Почему это продолжалось почти год?

Думаю, что здесь были какие-то договоренности, компромиссы. Можно только догадываться, что не все в украинской диаспоре воспринимали этот Государственный центр. Также и в Украине, в окружении Кравчука, посткоммунистическом по сути, по взглядам, тоже не очень хотели себя связывать с эмигрантским правительством, с украинскими "буржуазными националистами", которых они десятилетиями клеймили.

Поэтому, я думаю, этот год шел на поиск компромиссов и подготовку внешнего акта передачи клейнодов не кого-то, а именно Гетмана Мазепы. Ведь Россия и тогда, и теперь считает Мазепу предателем.

Какие страны первыми признали независимость Украины?

Почему украинское государство не признавали сразу и как начался этот процесс?

Это действительно интересно. Мы провозгласили независимость 24 августа – это была суббота. Теоретически уже в понедельник должны были бы признавать. И действительно признали, но первыми были бывшие советские республики – Молдова, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан. Однако они еще не имели международной правосубъектности. Только признание от полноценных государств предоставляет такую субъектность.

Украина очень грамотно подошла к этому вопросу. Решение Верховной Рады – это одно, а подтверждение всенародным референдумом – совсем другое. И 1 декабря 1991 года мы провели референдум. Это был ключевой момент. И даже в Крыму и Севастополе большинство проголосовало "за" – около 53 – 54%. В моем родном Донецке и Луганщине тоже результаты были где-то 82 – 83%. Это были абсолютно честные выборы, без какого-либо административного влияния, с контролем наблюдателей из разных лагерей.

И уже после референдума началась волна международных признаний. Первой была Польша и Канада. Далее Литва, Россия и Венгрия. Очень быстро, в течение месяца, нас признали более 80 государств. До конца года и Европейская комиссия.

США традиционно медлили, но признали в начале 1992 года. Всего в течение первого года независимости Украину признали более 150 стран мира.