Налаживание отношений Украины с США

Отношения между Украиной и западными партнерами в 1995 году начались со статьи The New York Times. Издание насмешливо окрестило "Котлетой по-киевски" речь Джорджа Буша-старшего в украинском парламенте 1 августа 1991 года.

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Американский президент четко обозначил – "никакой независимости и суицидального национализма". Мол, Украина должна оставаться в составе Советского Союза.

Речь негативно восприняли националистические силы в Украине и консерваторы в США. Тогдашний депутат Иван Драч заподозрил, что Буша загипнотизировал Горбачев.

The Washington Examiner предположил, что "Котлета по-киевски" – возможно, худшая речь президента США за всю историю. Особенно плохой она выдается, учитывая тот факт, что за 3 недели Украина обрела независимость.



Джордж Буш-старший / Фото Associated Press

Дальше страны тоже на влюбленную парочку не были похожи. США давили на Украину, чтобы Киев избавился от ядерного оружия. Все изменилось в 1993 году, когда хозяином Белого дома стал Билл Клинтон. А уже в 1994 году украинцы избрали Леонида Кучму президентом.

В апреле 1995 года в присутствии министра обороны США Уильяма Перри начали демонтировать и уничтожать ядерное оружие. Уже через месяц, в мае, состоялся первый официальный визит американского президента в Киев. Билл Клинтон прогулялся по Киеву, выступил перед университетом имени Тараса Шевченко. Вместе с женой Хиллари они побывали в Бабьем Яру, где почтили жертв оккупационных режимов.

Развитие отношений между странами при Кучме и Клинтоне и в самом деле было впечатляющим. Уже через 5 лет после первого приезда в Киев Билл на украинском цитировал Шевченко и прощался словами "Слава Украине!".

Выступление Билла Клинтона перед КНУ имени Тараса Шевченко: видео

Украинцы стали миллионерами

В 1995 году украинцы могли почувствовать себя немного рэперами. О наркотиках или золотых цепях они, может, и не знали. Но вот то, что каждый был миллионером – это факт.

Справка. Средняя зарплата украинца в 1993 году составила 7 миллионов 304 тысячи купонокарбованцев. Студент-отличник получал стипендию в размере 910 тысяч купонокарбованцев. В Украине даже была купюра номиналом в 1 миллион.

Конечно, были определенные нюансы со всем количеством этих денег. Средний размер зарплат в Украине в 1995 году – 49,53 доллара. К тому же Кабинет Министров издал постановление "О погашении задолженности государственного и местного бюджетов по заработной плате, пенсиям, стипендиям, другим денежным выплатам населению".

Хотя по сравнению с предыдущими годами экономическая ситуация в стране стабилизировалась. Даже инфляция 181,3% и дефицит бюджета на уровне 7,3% – уже успех.

Смотрите полный выпуск программы "Украина 30" на 24 канале:

Раздел Черноморского флота между Украиной и Россией

Частично удалось стабилизировать и внутреннюю политику. То есть решить дилемму о раке, лебеде и щуке – президенте, Кабмине и парламенте. Одни обвиняли других в попытке ухватить больше полномочий. Кризис удалось решить компромиссным "Конституционным договором между Верховной Радой Украины и Президентом Украины об основных принципах организации и функционирования государственной власти и местного самоуправления".

Этот документ стал предшественником Конституции и должен был объяснить, как должна функционировать левая рука, а как – правая. Компромисс внутри страны помог сделать так, что на "Южном фронте" было с переменами.

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Президента Крыма, абсолютно пророссийского персонажа Юрия Мешкова, лишили должности. Как и по решению Верховной Рады Конституцию Республики Крым также выбросили на помойку. В этом вопросе как депутаты из "Народного Руха", так и коммунисты были солидарны.



Юрий Мешков / Фото ТАСС

Шторм еще больше утих после того, как наконец Украина и Россия поделили Черноморский флот. В Сочи решили, что военно-морские силы стран теперь будут базироваться отдельно. Украина получила почти 20% кораблей. Кремль добился 80% судов и Севастополь как главную базу для штаба флота Российской Федерации.

Кровавые протесты в Крыму

Кучме удалось взять под контроль ситуацию на полуострове. После ссылки в Россию Мешкова, глава государства чувствовал себя и в Крыму президентом. Он встретился с моряками, погасил протесты крымских татар. Они восстали после убийства их земляка бандитами из группировки "башмаков".

Когда крымчане показали силу, местная элита побежала за помощью в Киев. Крымчане ответили сжигая рестораны и другую недвижимость, которая якобы принадлежала банде убийц. "Беркут" встал на защиту "башмаков" и стрелял на поражение по демонстрантам.

Во время протестов погибли два человека. Еще семеро получили ранения. Помочь урегулировать катастрофическую ситуацию на полуострове взялись в Киеве. Леонид Кучма издал срочный указ "О неотложных мерах по устранению нарушений законности и правопорядка в Автономной Республике Крым.

Президент в документе назвал виновными в событиях на полуострове:

местные правоохранительные органы;

исполнительные органы власти;

правительство АР Крым.