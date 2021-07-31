Налагодження відносин України з США

Відносини між Україною та західними партнерами у 1995 році почалися зі статті The New York Times. Видання глузливо охрестило "Котлетою по-київськи" промову Джорджа Буша-старшого в українському парламенті 1 серпня 1991 року.

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Американський президент чітко окреслив – "жодної незалежності і суїцидального націоналізму". Мовляв, Україна повинна залишатись у складі Радянського Союзу.

Промову негативно сприйняли націоналістичні сили в Україні та консерватори у США. Тодішній депутат Іван Драч запідозрив, що Буша загіпнотизував Горбачов.

The Washington Examiner припустив, що "Котлета по-київськи" – можливо, найгірша промова президента США за всю історію. Особливо поганою вона видається, враховуючи той факт, що за 3 тижні Україна здобула незалежність.



Джордж Буш-старший / Фото Associated Press

Далі країни теж на закохану парочку не були схожі. США тиснули на Україну, аби Київ позбувся ядерної зброї. Все змінилось у 1993 році, коли господарем Білого Дому став Білл Клінтон. А вже у 1994 році українці обрали Леоніда Кучму президентом.

У квітні 1995 року в присутності міністра оборони США Вільяма Перрі почали демонтовувати та знищувати ядерну зброю. Вже за місяць, у травні, відбувся перший офіційний візит американського президента до Києва. Білл Клінтон прогулявся Києвом, виступив перед університетом імені Тараса Шевченка. Разом з дружиною Гілларі вони побували в Бабиному Яру, де вшанували жертв окупаційних режимів.

Розвиток відносин між країнами при Кучмі та Клінтоні і справді був вражаючим. Вже за 5 років після першого приїзду до Києва Білл українською цитував Шевченка та прощався словами "Слава Україні!".

Виступ Білла Клінтона перед КНУ імені Тараса Шевченка: відео

Українці стали мільйонерами

У 1995 році українці могли відчути себе трішки реперами. Про наркотики чи золоті ланцюги вони, може, й не знали. Але от те, що кожен був мільйонером – це факт.

Довідка. Середня зарплата українця у 1993 році становила 7 мільйонів 304 тисячі купонокарбованців. Студент-відмінник отримував стипендію в розмірі 910 тисяч купонокарбованців. В Україні навіть була купюра номіналом в 1 мільйон.

Звісно, були певні нюанси зі всією кількістю цих грошей. Середній розмір зарплат в Україні у 1995 році – 49,53 долара. До того ж Кабінет Міністрів видав постанову "Про погашення заборгованості Державного й місцевого бюджетів по заробітній платі, пенсіях, стипендіях, інших грошових виплатах населенню".

Хоча в порівнянні з попередніми роками економічна ситуація в країні стабілізувалась. Навіть інфляція 181,3% і дефіцит бюджету на рівні 7,3% – вже успіх.

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Поділ Чорноморського флоту між Україною й Росією

Частково вдалось стабілізувати і внутрішню політику. Тобто вирішити дилему про рака, лебедя й щуку – президента, Кабмін і парламент. Одні звинувачували інших у намаганні вхопити більше повноважень. Кризу вдалось вирішити компромісним "Конституційним договором між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування".

Цей документ став попередником Конституції і мав пояснити, як має функціонувати ліва рука, а як – права. Компроміс всередині країни допоміг зробити так, що на "Південному фронті" було зі змінами.

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Президента Криму, абсолютно проросійського персонажа Юрія Мєшкова, позбавили посади. Як і за рішенням Верховної Ради Конституцію Республіки Крим також викинули на смітник. У цьому питанні як депутати з "Народного руху", так і комуністи були солідарними.



Юрій Мєшков / Фото ТАСС

Шторм ще більше вщух після того, як нарешті Україна та Росія поділили Чорноморський флот. У Сочі вирішили, що військово-морські сили країн тепер базуватимуться окремо. Україна отримала майже 20% кораблів. Кремль домігся 80% суден і Севастополь, як головну базу для штабу флоту Російської Федерації.

Криваві протести в Криму

Кучмі вдалося взяти під контроль ситуацію на півострові. Після заслання в Росію Мєшкова, глава держави почувався і в Криму президентом. Він зустрівся з моряками, погасив протести кримських татар. Вони повстали після вбивства їхнього земляка бандитами з угруповування "башмаків".

Коли кримчани показали силу, місцева еліта побігла за допомогою до Києва. Кримці відповіли спалюючи ресторани та іншу нерухомість, яка нібито належала банді вбивць. "Беркут" став на захист "башмаків" і стріляв на ураження по демонстрантах.