Вистраждані медалі на Олімпійських іграх

У 1994 році жовто-блакитні кольори вперше замайоріли на Олімпійських іграх. Україну на цих змаганнях представляли 37 спортсменів.

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Спочатку здавалося, що фортуна відвернулася і додому доведеться їхати з порожніми руками. Однак за кілька днів до завершення змагань біатлоністка з Прилук Валентина Цербе здобула бронзу.

Валентина Цербе на змаганнях: дивіться відео

Особливим цю першу українську бронзу робить ще і той факт, що медаль українка здобула на позичених лижах у брата подруги. Заплатити приблизно 200 доларів за пару своїх у дівчини просто не було. Бронза Цербе була не єдиною медаллю у скарбничці українців.

Згодом – історичний виступ наймолодшої учасниці змагань. 16-річна фігуристка Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України. Перемоги від Баюл не очікував ніхто. Це була просто фантастика.

Оксана не була фавориткою змагань. До того ж травмувалася перед завершальним виступом на тренуванні. Через це виступала на знеболювальному.

Оксана Баюл розплакалася після виступу: дивіться відео

В останні 15 секунд виступу дівчина змінила програму і наважилась виконати додаткові, не прості фігури. У підсумку – вистраждана перемога.

Організаторів застала вона зненацька. В Ліллегаммері не знайшлося запису українського гімну. На пошуки витратили 45 хвилин.

Починався третій рік української незалежності, світ ще не дуже звик до розпаду Союзу – українцям довелося вчити організаторів, що Україна – не Росія. Фігуристи відмовилися приймати нагороди під радянський чи російський гімни. Коли жовто-блакитний стяг підняли, виявилося, що прапор норвежці помилково підняли перевернутим.

Українські банкноти нагадували іграшкові гроші

У 1994 році свого піку сягнула гіперінфляція. Мільйонером тоді був кожен третій. Купони номіналом 1, 3, 5, 10, 25 і 50 карбованців навіть не приймали в касах. Їх визнали неплатіжними.

Українські банкноти нагадували іграшкові гроші – 10 на 5 сантиметрів, з мінімальним захистом. У майбутньому одну тисячу купонокарбованців міняли на одну нову гривню.

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Попрощалась з ядерним арсеналом

Також Україна сказала "прощавай, зброє" своєму ядерному арсеналу. Зробила це під зовнішнім тиском і через відсутність фінансової незалежності. 14 січня 1994 року президенти України, США і Росії підписали тристоронню заяву про початок вивезення з території України всіх запасів ядерного озброєння.

В листопаді вже новий президент України остаточно оформив без'ядерний статус країни, що ввійшов в історію, як Будапештський меморандум.

Дивіться повний випуск програми "Україна 30" на 24 каналі:

Кремль не покладав надій

Після розпаду Союзу президент Росії Борис Єльцин намагався втримати ключову роль Москви в стосунках до колишніх республік. У Кремлі пропонували командування і Чорноморським флотом, і ядерною зброєю зробити спільним, а де-факто – повністю залежним від Росії. Такий собі транзитний етап, поки ці сили не очолять російські генерали.

Росіяни хотіли, щоб Україна ще й покрила видатки, пов'язані із транспортуванням і безпекою вивезення ядерних ракет. Щоб Кравчук не пручався – погрожували обрізати газ. Залежність від російського палива була практично 100%.

Чому позбулись ядерної зброї

Україна успадкувала третій у світі за потужністю й кількістю боєзарядів арсенал ядерної зброї:

176 міжконтинентальних балістичних ракет і пускових шахт;

понад 2 тисячі боєзарядів стратегічної зброї;

до 4 тисяч тактичних ядерних боєзарядів;

до 40 важких бомбардувальників, оснащених ядерною зброєю.

Якщо переводити в гроші, то ядерний арсенал України становив приблизно 50 мільярдів доларів. Для порівняння – бюджет України у 1992 – 1993 роках складав 7 – 9 мільярдів доларів.

Ця величезна сила потребувала великого ресурсу для утримання. Для цього не вистачало грошей. Також закінчувався термін безпечної експлуатації ракет. Ключі до запуску, в разі потреби, залишились в Росії.

Оскільки ядерна зброя, розміщена на території Україні, не контролюється нами – вона не може бути фактором стримування потенційного агресора,

– казав Леонід Кравчук.

Це був потужний, але дуже непростий актив. До тиску Москви приєднались міжнародні партнери. Зокрема, Америка. Для США зосередження боєголовок під контролем одного уряду замість трьох було найзручнішим рішенням, Вашингтон намагався зупинити розширення ядерного клубу за будь-яку ціну.

Останній етап переговорів припав на кінець 1993 року початок 1994 року. У січні в Борисполі сів американський Борт №1 нібито для дозаправки. Там же в аеропорту відбулася коротка розмова Біла Клінтона і тодішнього українського президента Леоніда Кравчука.

14 січня переговори продовжились в Москві, але узгодження деталей, за наполяганням Клінтона – якомога далі від російських спецслужб.



Леонід Кравчук та Борис Єльцин / Фото Sputnik

У процесі ядерного роззброєння Україна передала Росії 5 тисяч ядерних боєголовок на суму 100 мільярдів доларів. Натомість Росія компенсувала ядерне паливо на 980 мільйонів доларів. Це лише 1% від суми.

Коли на спільній пресконференції з Леонідом Кравчуком Білла Клінтона перепитали, що робитиме Америка у разі агресії Росії проти України, зокрема у Криму, від відповіді він утік.

Через кілька місяців після цього в Україні змінився президент. Прощання з ядерною зброєю продовжив уже Леонід Кучма. Влітку Україна приєдналася до міжнародного договору про "Нерозповсюдження ядерної зброї".

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Остаточний документ про відмову від ядерного арсеналу президент України підписав у Будапешті. І хоча Біл Клінтон, Борис Єльцин, британський прем'єр Джон Мейджер і Леонід Кучма підписали документ не просто від свого від імені, а як представники США, Росії, Великобританії та України – все-таки чітких гарантій безпеки для України цей документ не містив.

Навіть термін гарантії в англомовному варіанті значиться, як менш зобов'язуюче – "запевнення"

Рік кіношедеврів

1994 рік можна сміливо назвати роком кіношедеврів:

"Втеча з Шоушенка" з Морганом Фріменом;

"Форест Гамп" із Томом Генксом;

"Маска" З Джимом Керрі;

"Леон Кіллер" із Жаном Рено;

"Кримінальне чтиво" від Квентіна Тарантіно.

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Цей рік оживив багато страхів, пов'язаних із війнами. В Європі больовою точкою залишалися Балкани. Кадри обстрілу оточеного сербами боснійського міста Сараєво облетіли світ. Цей воєнний злочин став підставою для проведення Операції НАТО в Боснії та Герцеговині.



Обстріли в Сараєво / Фото ФАН

Геноцид в Руанді

Цього ж року почалася громадянська війна в Руанді. Впродовж 100 днів було вбито майже 800 тисяч людей. Прецедентом стало те, що згодом міжнародний трибунал звинуватив у злочинах проти людства і керівництво радіостанції, яка закликала знищувати громадян народності тутсі.



Геноцид в Руанді / Фото cimetiere-rwandais

Україна за крок до війни

За крок від війни опинилась і Україна. Одна із найбільших проблем, з якими зіткнулася на початку незалежності, Крим і розподіл Чорноморського Флоту.

Ситуацію на Кримському півострові вже кілька років поспіль намагалися розхитати сусіди з півночі. Влітку 1994 року мало не почалася війна.

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Перша спроба захоплення Криму Росією

Наприкінці 1993 року Росія намагалася через кримських сепаратистів захопити півострів. Парламент півострова поміняв свою Конституцію і, попри відсутність згоди із Києвом, запровадив посаду президента Автономії.

В Криму пройшли вибори, які виграв 100% російський кандидат Юрій Мєшков, місія якого була створити видимість легального виходу Криму зі складу України.



Юрій Мєшков / Фото TASS

Мєшков намагався почистити парламент від проукраїнських політиків, тому протягнув зменшені квоти на портфелі кримськотатарських депутатів в парламенті Автономії.

Про ініціативи Мєшкова на президентські вибори в Україні – дивіться у програмі.