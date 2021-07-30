Выстраданные медали на Олимпийских играх

В 1994 году желто-голубые цвета впервые появились на Олимпийских играх. Украину на этих соревнованиях представляли 37 спортсменов.

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Сначала казалось, что фортуна отвернулась и домой придется ехать с пустыми руками. Однако за несколько дней до завершения соревнований биатлонистка из Прилук Валентина Цербе завоевала бронзу.

Валентина Цербе на соревнованиях: смотрите видео

Особенным эту первую украинскую бронзу делает еще и тот факт, что медаль украинка завоевала на одолженных лыжах у брата подруги. Заплатить примерно 200 долларов за пару своих у девушки просто не было. Бронза Цербе была не единственной медалью в копилке украинцев.

Далее – историческое выступление самой молодой участницы соревнований. 16-летняя фигуристка Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой независимой Украины. Победы от Баюл не ожидал никто. Это была просто фантастика.

Оксана не была фавориткой соревнований. К тому же травмировалась перед завершающим выступлением на тренировке. Из-за этого выступала на обезболивающем.

Оксана Баюл расплакалась после выступления: смотрите видео

В последние 15 секунд выступления девушка изменила программу и решилась выполнить дополнительные, не простые фигуры. В итоге выстраданная победа.

Организаторов застала она врасплох. В Лиллегаммере не нашлось записи украинского гимна. На поиски потратили 45 минут.

Начинался третий год украинской независимости, мир еще не очень привык к распаду Союза – украинцам пришлось учить организаторов, что Украина – не Россия. Фигуристы отказались принимать награды под советский или российский гимны. Когда желто-голубой стяг подняли, оказалось, что флаг норвежцы по ошибке подняли перевернутым.

Украинские банкноты напоминали игрушечные деньги

В 1994 году своего пика достигла гиперинфляция. Миллионером тогда был каждый третий. Купоны номиналом 1, 3, 5, 10, 25 и 50 карбованцев даже не принимали в кассах. Их признали неплатежными.

Украинские банкноты напоминали игрушечные деньги – 10 на 5 сантиметров, с минимальной защитой. В будущем одну тысячу купонокарбованцев меняли на одну новую гривну.

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Попрощалась с ядерным арсеналом

Также Украина сказала "Прощай, оружие" своему ядерному арсеналу. Сделала это под внешним давлением и из-за отсутствия финансовой независимости. 14 января 1994 года президенты Украины, США и России подписали трехстороннее заявление о начале вывоза с территории Украины всех запасов ядерного вооружения.

В ноябре уже новый президент Украины окончательно оформил безъядерный статус страны, вошедший в историю, как Будапештский меморандум.

Смотрите полный выпуск программы "Украина 30" на 24 канале:

Кремль не возлагал надежд

После распада Союза президент России Борис Ельцин пытался удержать ключевую роль Москвы в отношениях к бывшим республикам. В Кремле предлагали командование Черноморским флотом и ядерным оружием сделать общим, а де-факто – полностью зависимым от России. Этакий транзитный этап, пока эти силы не возглавят российские генералы.

Россияне хотели, чтобы Украина еще и покрыла расходы, связанные с транспортировкой и безопасностью вывоза ядерных ракет. Чтобы Кравчук не сопротивлялся – грозили обрезать газ. Зависимость от российского топлива была практически 100%.

Почему избавились от ядерного оружия

Украина унаследовала третий в мире по мощности и количеству боезарядов арсенал ядерного оружия:

176 межконтинентальных баллистических ракет и пусковых шахт;

более 2 тысяч боезарядов стратегического оружия;

до 4 тысяч тактических ядерных боезарядов;

до 40 тяжелых бомбардировщиков, оснащенных ядерным оружием.

Если переводить в деньги, то ядерный арсенал Украины составлял примерно 50 миллиардов долларов. Для сравнения – бюджет Украины в 1992 – 1993 годах составлял 7 – 9 миллиардов долларов.

Эта огромная сила нуждалась в большом ресурсе для удержания. Для этого не хватало денег. Также истекал срок безопасной эксплуатации ракет. Ключи к запуску, в случае необходимости, остались у России.

Поскольку ядерное оружие, размещенное на территории Украины, не контролируется нами – оно не может быть фактором сдерживания потенциального агрессора,

– говорил Леонид Кравчук.

Это был мощный, но очень непростой актив. К давлению Москвы присоединились международные партнеры. В частности, Америка. Для США сосредоточение боеголовок под контролем одного правительства вместо трех было самым удобным решением, Вашингтон пытался остановить расширение ядерного клуба за любую цену.

Последний этап переговоров пришелся на конец 1993 года начало 1994 года. В январе в Борисполе сел американский Борт №1 якобы для дозаправки. Там же в аэропорту состоялся короткий разговор Билла Клинтона и тогдашнего украинского президента Леонида Кравчука.

14 января переговоры продолжились в Москве, но согласование деталей, по настоянию Клинтона – как можно дальше от российских спецслужб.



Леонид Кравчук и Борис Ельцин / Фото Sputnik

В процессе ядерного разоружения Украина передала России 5 тысяч ядерных боеголовок на сумму 100 миллиардов долларов. Взамен Россия компенсировала ядерное топливо на 980 миллионов долларов. Это всего лишь 1% от суммы.

Когда на совместной пресс-конференции с Леонидом Кравчуком Билла Клинтона спросили, что будет делать Америка в случае агрессии России против Украины, в частности в Крыму, от ответа он уклонился.

Через несколько месяцев после этого в Украине сменился президент. Прощание с ядерным оружием продолжил уже Леонид Кучма. Летом Украина присоединилась к международному договору о "Нераспространении ядерного оружия".

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Окончательный документ об отказе от ядерного арсенала президент Украины подписал в Будапеште. И хотя Билл Клинтон, Борис Ельцин, британский премьер Джон Мейджер и Леонид Кучма подписали документ не просто от своего от имени, а как представители США, России, Великобритании и Украины – все-таки четких гарантий безопасности для Украины этот документ не содержал.

Даже срок гарантии в англоязычном варианте значится, как менее обязывающее – "заверение"

Год киношедевров

1994 год можно смело назвать годом киношедевров:

"Побег из Шоушенка" с Морганом Фрименом;

"Форест Гамп" с Томом Хенксом;

"Маска" С Джимом Керри;

"Леон-киллер" с Жаном Рено;

"Криминальное чтиво" от Квентина Тарантино.

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Этот год оживил многие страхи, связанные с войнами. В Европе болевой точкой оставались Балканы. Кадры обстрела окруженного сербами боснийского города Сараево облетели мир. Это военное преступление стало основанием для проведения операции НАТО в Боснии и Герцеговине.

Обстрелы в Сараево / Фото ФАН

Геноцид в Руанде

В этом же году началась гражданская война в Руанде. В течение 100 дней было убито почти 800 тысяч человек. Прецедентом стало то, что впоследствии международный трибунал обвинил в преступлениях против человечества и руководство радиостанции, призывавшей уничтожать граждан народности тутси.

Геноцид в Руанде / Фото cimetiere-rwandais

Украина в шаге от войны

В шаге от войны оказалась и Украина. Одна из самых больших проблем, с которыми столкнулась в начале независимости, Крым и распределение Черноморского флота.

Ситуацию на Крымском полуострове уже несколько лет подряд пытались расшатать соседи с севера. Летом 1994 года едва не началась война.

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Первая попытка захвата Крыма Россией

В конце 1993 года Россия пыталась через крымских сепаратистов захватить полуостров. Парламент полуострова поменял свою Конституцию и, несмотря на отсутствие согласия с Киевом, ввел пост президента Автономии.

В Крыму прошли выборы, которые выиграл 100% российский кандидат Юрий Мешков, миссия которого была создать видимость легального выхода Крыма из состава Украины.



Юрий Мешков / Фото TASS

Мешков пытался почистить парламент от проукраинских политиков, поэтому протянул уменьшенные квоты на портфели крымскотатарских депутатов в парламенте автономии.

Об инициативах Мешкова на президентские выборы в Украине – смотрите в программе.