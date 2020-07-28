С 2008 года это событие отмечают ежегодно в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Почему именно на Руси было принято христианство и как сложилась судьба этой религии после крещения на современных территориях Украины, читайте в нашем материале.

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Князь Владимир и христианство

Считается, что Русь крестил Владимир Великий, хотя подтверждение этому лишь одно – "Повесть временных лет" Нестора Летописца. Правда, князь для своего государства мог выбрать совсем другую религию. Согласно летописям о "выборе вер" ("испытании веры"), он пережил глубокий духовный кризис, поскольку осознал ошибочность язычества, а затем начал узнавать о том, какие веры существуют у других народов.

В итоге в Киев в 986 году приходили посольства от разных народов с призывами выбрать именно их религию. Прибывали с таким визитом и волжские болгары мусульманской веры, и посланцы из Рима от Папы, которые проповедовали латинскую веру, а также хазарские евреи с иудаизмом. Кроме того, в столице Руси побывал проповедник, присланный из Византии, который начал рассказывать о православии.

Владимир в свою очередь также решил отправить послов в те страны, откуда прибывали проповедники, чтобы выяснить, какая религия лучше. Вернувшись, послы рассказали князю все, что видели, и больше всего хвалили православную греческую веру. Однако Владимир склонился на сторону восточного христианства не сразу.

В частности, в 988 году он захватил Корсунь (ныне территория Севастополя) и потребовал в жены сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII – Анну, угрожая в противном случае пойти на Константинополь. Императоры же на такое предложение согласились, но подчеркнули, что их сестра должна выйти за единовера, и Владимир дал на это согласие.

Крещение князя как раз и произошло в Корсуне, куда и прибыла Анна. Крестил его епископ Корсунский, а принимал христианство Владимир вместе с дружинниками. Получил он и новое имя – Василий, в честь правящего византийского императора Василия II. Затем состоялась и церемония бракосочетания.



Крещение Владимира в Корсуне

Уже вернувшись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир приказывает разгромить все каменные капища и крестит своих сыновей от предыдущих браков в источнике, известном в нынешней столице Украины под именем Крещатик. А вслед за ними крестились и многие бояре. Согласно преданию, массовое крещение жителей города – "сошлось там людей не счесть" – состоялось на месте, где в Днепр впадает река Почайна.

После этого события на Руси начали активно строить христианские храмы, а на древнем капище в Киеве была построена церковь святого Василия и позже – Десятинная церковь. Впоследствии православие приходит в другие города Киевской Руси: Чернигов, Полоцк, Туров, где создавались епархии.

Однако, этот процесс не всегда был быстрым и гладким, и затянулся в целом на несколько веков. Так, к примеру, только в 1024 году Ярослав Мудрый подавил восстание волхвов во Владимиро-Суздальской земле, а в 1071 аналогичное восстание повторилось. Ростов в свою очередь оставался языческим вплоть до конца XI века, а Муром и вятичи приняли новую веру еще через столетие... Именно такой является известная летописная схема.

В целом христианство принимала не только правящая верхушка, но и так называемые "низы". К слову, в захоронениях, начиная с середины Х века, археологи периодически находят нательные кресты, поэтому можно считать, что христиане были и среди простых крестьян и горожан.

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Почему Владимир крестил Русь: другие версии

Правда, существуют другие памятки, согласно которым никаких упоминаний о том, что по приказу Владимира в Киев приходили проповедники разных религий, нет. Например, митрополит Иларион утверждает, что Владимир понял преимущество христианства над язычеством своим собственным умом, хотя никто ему этого не проповедовал. А в памятке XI века "Память и похвала князю Владимиру", монах Иаков пишет, что князь обратился во Христа по примеру своей бабушки – княгини Ольги, поскольку знал о ее христианской вере и поэтому сам стал христианином. По словам Якова, Владимир принял сознательное решение и крестился в Киеве в 986 году, а пошел на Корсунь на третий год после этого, в 988 году, когда уже был христианином.

Некоторые историки в шаге Владимира относительно христианства видят и политическую составляющую взаимоотношений с Византией, но Нестор Летописец четко дает понять, что крещение было не политическим шагом, а результатом внутреннего духовного переворота, который изменил как самого князя, так и весь его народ.

Как видим, единой версии относительно причин Крещения Руси нет. А упоминания о том событии тысячелетней давности сохранились и в арабских, и в западноевропейских хрониках. Поэтому, вполне понятно, что ученые еще долго будут обсуждать и выдвигать разные интерпретации того, почему Владимир крестил Киевскую державу.



Принято считать, что Крещение Руси с руки Владимира началось в Киеве

Было ли христианство на Руси до Владимира

По православной традиции принято считать, что Владимир Святославич – не первый киевский князь, который принял христианство, а его Крещения Руси на самом деле было лишь продолжением длительного процесса христианизации украинских земель.

Согласно различным источникам, можно предполагать, что христианство на Руси появилось еще задолго до Владимира. Так, есть упоминания, что в I веке Киев посетил апостол Андрей Первозванный. Можно прочитать в преданиях и о первых христианах-мучениках в Крыму, в том числе о гибели Папы Климентия I, который был одним из первых Римских архиереев.

Также одной из самых известных является история о киевских князьях Аскольде и Дире, которые в 860 году совершили смелый военный поход на Константинополь, и, ограбив Византию, вернулись домой. После этого же случая император Фотий I по логическим соображениям решил крестить агрессивных соседей-язычников, которые жили частично по скандинавским традициям, и с этой целью немедленно отправил в Киев послов. В итоге, как писал митрополит Макарий, Аскольд, Дир и часть киевской знати приняли христианство. Но сведений о тех событиях очень мало, поэтому касаемо их достоверности остается много вопросов.

Между тем о подъеме христианства на Руси, который начался с княгини Ольги, утверждать можно с куда большей уверенностью. То, что она была христианкой, подтверждает ее визит с сыном Святославом в Константинополь в 957 году. Тогда император Константин Багрянородный назвал Ольгу даже архонтессой (правительницей), а ее рабы получили весьма теплый прием, в отличие от Святослава, который никаких титулов от князя не получил, а также варягов из его дружины.

Некоторые письмена убеждают, что был благосклонным к христианству и брат Владимира Крестителя – Ярополк Святославич. Более того, можно встретить версию, что он даже успел креститься раньше брата.

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Чествование Крещения Руси в Украине

Первое официальное празднование даты Крещения Руси на территории современной Украины состоялось в Киеве в 1888 году. Тогда в преддверии юбилея был заложен Владимирский собор, открыт памятник Богдану Хмельницкому. Также эта дата отмечена многочисленными богослужениями, крестным ходом и праздничными народными гуляниями.

Вспоминали этот день и через 100 лет, несмотря на то, что тогда был атеистический Советский Союз. Разумеется, больших празднований не было, но научные конференции и различные общественные мероприятия по чествованию Дня Крещения Руси тогдашняя верхушка все же разрешила провести. Интересным является и тот факт, что тогда в церковь по случаю такой даты вернулись и некоторые монастыри.

Уже в современной Украине массово отметили 1025 лет со дня Крещения Руси в 2013 году. Тогда в мероприятиях принимал участие и тогдашний президент Виктор Янукович, а в Лавру прибыл так называемый патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Кроме Киева, торжества с участием первых лиц также состоялись в Москве и Санкт-Петербурге. Прошел в России и традиционный крестный ход.

Заметим, что в Украине День Крещения Киевской Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля и является государственным праздником. Основан он был в 2008 году указом президента Виктора Ющенко. А выбрали именно такую дату неслучайно, поскольку это день памяти святого равноапостольного князя Владимира.



Московский патриархат провел масштабный крестный ход в Киеве по случаю дня Крещения Руси в 2013 году

Празднование в 2021 году

27 июля в Киеве ограничили движение транспорта на нескольких улицах:

на Крещатике (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

на Михайловской (от Крещатика до улицы Большая Житомирская);

на Большой Житомирской (от улицы Владимирская до Владимирского проезда);

на Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);

на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);

на Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади и улицы Московской);

на Парковой дороге (от Грушевского до Аллеи Герои Крут).

на Мазепы (от улицы Московской до площади Славы);

на Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельная);

на Аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);

на Днепровском спуске (от Аллеи Героев Крут до Набережного шоссе);

Антикарантинное шествие Московского патриархата

Дорогу перекрыли из-за хода УПЦ МП. Несколько тысяч верующих приехали в столицу со всей страны. Они собрались в центре города без масок и социальной дистанции.

Порядок во время шествия паломников Московского патриархата усиленного контролируют полицейские, кинологи со служебными собаками, а также взрывотехники.

Православная церковь Украины будет отмечать праздник в течение 27 – 28 июля: