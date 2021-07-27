На Крещатике выставили полицию, на улице работают правоохранители на велосипедах. Также на усиленное дежурство выйдут взрывотехники, полицейские и кинологи с собаками.
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Празднование Крещения Руси
С приездом паломников в центре города увеличилось количество людей, которые просят милостыню. На Владимирской горке началось праздничное богослужение.
27 июля отмечают 1033 годовщину Крещения Киевской Руси.
Киевские правоохранители обеспечат правопорядок
Для обеспечения публичной безопасности и порядка во время религиозных мероприятий привлечены все подразделения полиции Киева, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС и дополнительные силы из других областей.