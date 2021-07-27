На Хрещатику виставили поліцію, на вулиці працюють правоохоронці на велосипедах. Також на посилене чергування вийдуть вибухотехніки, поліцейські діалогу і кінологи з собаками.

До теми Через хресну ходу УПЦ МП у центрі Києва 27 липня перекриють рух

Святкування Хрещення Русі

З приїздом паломників в центрі міста збільшилася кількість людей, які просять милостиню. На Володимирській гірці розпочалося святкове богослужіння.

27 липня відзначають 1033 річницю Хрещення Київської Русі.

Київські правоохоронці забезпечать правопорядок

Для забезпечення публічної безпеки та порядку під час релігійних заходів залучені всі підрозділи поліції Києва, військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС та придані сили інших областей.