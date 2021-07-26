Основной же груз по дискредитации и дестабилизации будет возложен на такую организацию как "Миряне", созданную специально для реализации "Черногорского сценария" в Украине, а так же продолжения политики бактериологического терроризма, проводимой РПЦвУ с 2020 года.

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Но, как оказалось, не одними лишь усилиями ОПЗЖ, РПЦвУ и их кураторами, как на Лубянке, так и в Даниловом монастыре, будет реализовываться данный деструктивный сценарий. Так, стало известно, что в поддержку агентам Кремля в Украину будет отправлен целый десант лояльных российскому режиму персонажей.

В частности, уже известно, что в так называемом "Всеукраинском Крестном ходе" РПЦвУ на День Крещения Руси примут участие представители Антиохийского и Сербского патриархатов, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, а так же так называемые группы паломников из Черногории и Грузии.

То есть, упомянутый выше "Черногорский сценарий" принимает довольно четкие очертания. Ведь все перечисленные делегации относятся к строго ориентированным на Москву антиохийской, сербской и чешской православных церквей. А так называемые паломники из Черногории это представители именно сербской православной церкви, которые участвовали в дестабилизации ситуации в Черногории.

Напомню, что митрополит РПЦвУ Онуфрий так же приложил руку к дестабилизации Черногории в 2020 году и фактически стал одним из идеологов его адаптации для украинских реалий, о чем подробно я описывал в материале "РПЦвУ попытается в Украине реализовать "Черногорский сценарий" хаотизации общества".

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Фактически, можно констатировать, довольно серьезную поддержку, оказываемую РПЦвУ целым рядом пророссийских представителей, которая должна придать дополнительное КПД к реализуемому в Украине гибридному проекту.

Не исключено, что иностранные "делегации" необходимы так же для того, чтобы на их глазах была осуществлена провокация, которая стала бы поводом для масштабного очернения Украины и сохранения достаточно долгого негативного информационного фона. В свою очередь, представители упомянутых "делегаций" в будущем будут выполнять роль регулярных ретрансляторов для напоминания об имевшем место “событии”, не давая негативному фону иссякнуть.

С учетом того, что буквально накануне глава МИД РФ Сергей Лавров напрямую обвинил Вселенского Патриарха Варфоломея I в "разрушении единства" православных России и Украины, а всех прихожан РПЦвУ автоматически причислил к "русским", нетрудно догадаться в каком направлении будет реализовываться нынешний сценарий. Ведь его целью является не только срыв визита Вселенского патриарха Варфоломея в Украину на 30-летие Независимости и дестабилизация страны, но и имиджевый удар по Фанару.

Все российские и пророссийские силы готовятся ко Дню Крещения Руси очень тщательно и масштабно, а потому, эти дни будут очень непростыми и напряженными. Хотя, когда хоть один день за последние почти 8 лет был простым и не напряженным?