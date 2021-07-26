В результате обстрела 1 военнослужащая получила тяжелое ранение (состояние стабильное), 3 военнослужащих получили легкие ранения, 3 получили баротравмы от близких разрывов.

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Обстрел корректировался с российского беспилотника

В результате прямого попадания уничтожена в капонире грузовая машина ЗИЛ-131, еще четыре грузовых машины, также укрытые в капонирах, получили легкие повреждения от осколков, поврежденная техника ремонтируется в полевых условиях. Наши войска в данном районе открыли ответный огонь по выявленным огневым точкам и наблюдательным пунктам противника.

Однако по позициям российских САУ в Лозовом огонь не вели, во избежание попаданий по домам мирных жителей.

В это же время российское командование наращивает масштабы боевых действий и приступило к обстрелу пунктов управления ВСУ.

Так, 13 июля противник осуществил обстрел командного пункта 17-го батальона 57-й бригады, тогда 1 украинский воин погиб и 1 воин позднее умер в госпитале от ран, полученных при обстреле.

Очевидно, что командные пункты других украинских батальонов и бригад в зоне досягаемости российской артиллерии могут стать следующими целями обстрелов.

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Вызывает возмущение, что возможности украинских войск по ведению огня по противнику на данный момент ограничены из-за прекращения поставок 120 мм мин для минометов в боевые подразделения.

Поставки 120 миллиметровых мин для минометов в армию Минобороны Украины полностью провалило. Это существенно снижает возможности для ведения ответного огня на передовой. Также Минобороны провалило программу ремонта и модернизации зенитно-ракетных комплексов и систем ПВО.

27 июля 2020-го года Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский объявил об установлении перемирия на Донбассе, и говорил об этом как об одном из своих достижений, которое спустя год завершились провалом. Как и предупреждали.

Теперь Зеленский обязан немедленно объявить заседание СНБО для заслушивания доклада о проблемах армии на Донбассе, о проблемах Минобороны. Ездить на фронт для очередной фотосессии и при этом не решать элементарные проблемы армии для президента это просто позор.