Хотя продавцы предупреждали чудака – не лезь в эти штаны, неудобно будет. На сей раз "поле битвы" – Северная Африка, Ближний Восток и Европа.
Интересно Сдулся "крымнаш"
За права христиан и привлеченных к случаю мусульман:
Это крайне важно. Но вот как коллеги на Западе относятся к этому вопросу. Несмотря на то, что там подавляющее большинство населения христиане, уже седьмой год мы не можем в рамках ОБСЕ принять документ, который возвышал бы голос мирового сообщества в защиту христиан и мусульман в Европе, – декларацию против исламофобии и христианофобии.
И еще Лавров говорил про "опасность для дальнейшего нормального, спокойного и безопасного проживания христиан на Ближнем Востоке. Сотни тысяч из них бежали после того, как там стали насаждать "демократию". Сначала в Ираке, потом в Ливии, в Сирии. Особенно христианское население страдает от сирийского конфликта. САР – одна из колыбелей христианства.
Необходимо возвысить голос в пользу того, чтобы мировое сообщество не просто обратило внимание на эту проблему, а предприняло конкретные меры по пресечению преследования христиан".
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А что это вы – ДБ МИДа, ждете "сообщества", позволяете "взять себя на понт"? Когда вы его слушали? Крым воевали – прислушались?
Держава у вас сильнейшая, влияние в мире огро-о-омное, армия лучшая. Вы Бога если не за бороду ухватили, то до пупка-то ему точно дотянулись. Встав на цыпочки. Вот и действуйте. Отправьте наше единственное авианосное корыто с ремонта на защиту христиан в Северной Африке. Опять через Ла Манш – пусть снова задымит Британию.
Принесите на крыльях нашей авиации народам Северной Африки и Ближнего Востока добрый многополярный мир. Как вы это сделали в Сирии. Сбросьте бомбами на парашютах.
Нашелся и у нас теперь новый "крестоносец", воин Веры, религиозно возрожденный, с выкинутым в 91-м партбилетом.