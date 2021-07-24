Первоначально на карте Крым был отделен границей от Украины, но когда МИД Украины обратился в МОК, была внесена правка.

Не пропустите То ли еще будет, ой-ой-ой: какие нововведения придумал Путин

В ответ последовало вялое заявление российского посольства:

Исходим из того, что МОК и Оргкомитет Токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью.

Но "очевидная правовая и объективная реальность" такова, что за семь лет Крым в мире не признан российским практически никем. Даже Лукашенко не признал его частью России. Ничего Лавров и его подчиненные, включая посольство в Токио, в этом отношении не добились.

Это – либо провал, либо нерешаемая задача

Но российский МИД об этом помалкивает. Нет и кадровых решений – увольнений ответственных за провал – непризнание в мире Крыма российским.

Но дело не только в этом. Тема Крыма давно лишена в России широкого общественного звучания. Нет возмущенных протестующих у посольства Японии в Москве, с "георгиевскими лентами" на грудях. Да и самих этих лент давно не видно у людей – приглядитесь в метро.

Интересно Путин словно работает могильщиком собственного режима

Сдулся "крымнаш"

Ну "наш" и "наш" – что "нам" от этого? Что-то вроде "Кремль наш". Дальше что? Денег в кармане от этого не прибавится. Цены остановят свой рост? Уровень жизни вырастет? Перспективы появятся?

Вот темы, которыми играют в российском обществе, на проблемном российском поле, а сдутый крымский мяч лежит у кромки поля.

Подойдет иной раз кто-нибудь из постаревшего начальства, нажмет на него ногой и тот вяло выпустит из себя остатки воздуха.