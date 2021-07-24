Первоначально на карте Крым был отделен границей от Украины, но когда МИД Украины обратился в МОК, была внесена правка.
Не пропустите То ли еще будет, ой-ой-ой: какие нововведения придумал Путин
В ответ последовало вялое заявление российского посольства:
Исходим из того, что МОК и Оргкомитет Токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью.
Но "очевидная правовая и объективная реальность" такова, что за семь лет Крым в мире не признан российским практически никем. Даже Лукашенко не признал его частью России. Ничего Лавров и его подчиненные, включая посольство в Токио, в этом отношении не добились.
Это – либо провал, либо нерешаемая задача
Но российский МИД об этом помалкивает. Нет и кадровых решений – увольнений ответственных за провал – непризнание в мире Крыма российским.
Интересно Путин словно работает могильщиком собственного режима
Сдулся "крымнаш"
Ну "наш" и "наш" – что "нам" от этого? Что-то вроде "Кремль наш". Дальше что? Денег в кармане от этого не прибавится. Цены остановят свой рост? Уровень жизни вырастет? Перспективы появятся?
Вот темы, которыми играют в российском обществе, на проблемном российском поле, а сдутый крымский мяч лежит у кромки поля.
Подойдет иной раз кто-нибудь из постаревшего начальства, нажмет на него ногой и тот вяло выпустит из себя остатки воздуха.