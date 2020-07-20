ПЦУ отказалась от крестного хода на годовщину Крещения Руси
Православная церковь Украины отказалась от многолюдной крестного хода в Киеве на годовщину Крещения Руси. Ограничатся молитвой в храме и возле памятника. Такое решение приняли, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Масштабного празднования Крещения Руси в 2020 году не будет
Об отказе от многолюдного крестного хода во время празднования памяти князя Владимира в Киеве заявил в Ивано-Франковске Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель ПЦУ Епифаний, пишет "Укринформ".
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В этом году мы приняли решение не проводить таких многолюдных торжеств. Ограничимся молитвой в храме и возле памятника,
– отметил Эпитафий.
По его словам, на этот праздник ежегодно съезжались десятки тысяч верующих со всей Украины. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, отпраздновать годовщину Крещения Руси решили скромнее.
Епифаний об ответственном отношении к карантину
Митрополит обратил внимание на ответственное отношение к тем нормам, которые установило правительство. Он отметил, что есть ослабление, но не стоит забывать, что болезнь полностью не отошла. Епифаний также добавил, что выходить из карантина следует правильно и постепенно.
Это – наш невидимый враг. Мы имеем одного врага на востоке Украины. Но теперь есть еще один невидимый враг в виде коварной болезни,
– отметил митрополит.
Он отметил, что пик коронавируса в Украине ожидали после Пасхи. Но благодаря ответственному отношению церкви этого удалось избежать.
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Что известно о праздновании Крещения Руси?
Отмечается ежегодно 28 июля – в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Считается, что в 988 году он окрестил Киевскую Русь.