Православная церковь Украины отказалась от многолюдной крестного хода в Киеве на годовщину Крещения Руси. Ограничатся молитвой в храме и возле памятника. Такое решение приняли, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Масштабного празднования Крещения Руси в 2020 году не будет

Об отказе от многолюдного крестного хода во время празднования памяти князя Владимира в Киеве заявил в Ивано-Франковске Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель ПЦУ Епифаний, пишет "Укринформ".

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В этом году мы приняли решение не проводить таких многолюдных торжеств. Ограничимся молитвой в храме и возле памятника,

– отметил Эпитафий.

По его словам, на этот праздник ежегодно съезжались десятки тысяч верующих со всей Украины. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, отпраздновать годовщину Крещения Руси решили скромнее.

Епифаний об ответственном отношении к карантину

Митрополит обратил внимание на ответственное отношение к тем нормам, которые установило правительство. Он отметил, что есть ослабление, но не стоит забывать, что болезнь полностью не отошла. Епифаний также добавил, что выходить из карантина следует правильно и постепенно.

Это – наш невидимый враг. Мы имеем одного врага на востоке Украины. Но теперь есть еще один невидимый враг в виде коварной болезни,

– отметил митрополит.

Он отметил, что пик коронавируса в Украине ожидали после Пасхи. Но благодаря ответственному отношению церкви этого удалось избежать.

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Обратите внимание! Митрополит Епифаний находится на Прикарпатье с двухдневным архипастырским визитом. 19 июля в селе Шешоры, Косовского района он принял участие в общей молитве за преодоление коронавирусной болезни и последствий наводнения.

20 июля Епифаний проведет заупокойную молитву по жертвам репрессий в Мемориальном комплексе Демьянов Лаз, под Ивано-Франковском.