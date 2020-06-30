УПЦ МП не будет проводить ежегодный крестный ход ко дню крещения Киевской Руси. Такое решение связано с карантинными ограничениями из-за COVID-19.

Документ об отмене традиционного крестного хода верующих Украинской православной церкви Московского патриархата оказался в распоряжение ТСН.

Интересно Каждый пятый епископ УПЦ МП имеет дом более 300 квадратов, – СМИ

Крестного хода УПЦ МП не будет

Обычно это мероприятие собирает десятки тысяч людей, шествие было запланировано на 27-28 июля.

Проведение традиционного крестного хода с участием епископата, духовенства, монашества и мирян невозможно. В связи с этим, 28 июля 2020 года во всех храмах и монастырях вверенной Вам епархии необходимо совершить молебен с праздничным перезвоном,

– говорится в распоряжении.

Документ УПЦ МП / Фото ТСН

Отметим, в апреле появлялась информация о якобы госпитализации Онуфрия с коронавирусом, однако ее в УПЦ МП опровергли.

Вспышки в храмах в начале карантина