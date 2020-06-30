Онуфрий впервые за много лет отказался от традиционного крестного хода
УПЦ МП не будет проводить ежегодный крестный ход ко дню крещения Киевской Руси. Такое решение связано с карантинными ограничениями из-за COVID-19.
Документ об отмене традиционного крестного хода верующих Украинской православной церкви Московского патриархата оказался в распоряжение ТСН.
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Крестного хода УПЦ МП не будет
Обычно это мероприятие собирает десятки тысяч людей, шествие было запланировано на 27-28 июля.
Проведение традиционного крестного хода с участием епископата, духовенства, монашества и мирян невозможно. В связи с этим, 28 июля 2020 года во всех храмах и монастырях вверенной Вам епархии необходимо совершить молебен с праздничным перезвоном,
– говорится в распоряжении.
Документ УПЦ МП / Фото ТСН
Отметим, в апреле появлялась информация о якобы госпитализации Онуфрия с коронавирусом, однако ее в УПЦ МП опровергли.
Вспышки в храмах в начале карантина
- В начале вспышки COVID-19 в Украине некоторые священнослужители УПЦ МП часто пренебрегали ограничениями, из-за чего отдельные храмы превращались в очаги распространения вируса.
- Нарушения в храмах больше или меньше касались верующих всех конфессий. Так, массовые нарушения фиксировали на Пасху и Троицу.
- С ослаблением карантина 22 мая посещение храмов разрешили, но с ограничениями: не более одного человека на 10 квадратных метров и со всеми средствами защиты.