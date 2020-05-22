ПЦУ восстанавливает богослужения: правила посещения храмов
Православная церковь Украины восстанавливает богослужения в храмах с 22 мая. В ПЦУ рассказали о правилах посещения литургий во время пандемии.
Богослужение возобновили с 22 мая
Церкви полностью откроют для верующих, но соблюдать определенные карантинные ограничения все же придется. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в фейсбуке.
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Мы рады возможности снова вместе молиться в храмах, хотя онлайн-трансляции богослужений также будут продолжаться у нас на страницах. Поэтому вы сможете также приобщаться к богослужениям дистанционно,
– сообщили в пресс-служба ПЦУ.
Условия, при которых будут проходить богослужения:
- участие не более одного человека на 10 квадратных метров площади храма;
- перед служением следует проводить температурный скрининг. Людям с признаками болезни стоит остаться дома;
- в храм заходить только в масках;
- приход должен предложить маски верующим, которые пришли без средств защиты;
- в храме обязательно должны быть дезинфицирующие средства;
- для почитания икон до сих пор достаточно поклона;
- если храм заполнен, другие верующие могут участвовать в богослужении на территории;
- по возможности следует расположить на улице средства трансляции;
- причастие будет подаваться каждому отдельно в руки. Перед этим и священник, и миряне должны продезинфицировать руки.
Причастие теперь подается не ложицей в уста, а в руки. Так причащаются священнослужители. Хлеб, намоченное в вино, будут подавать рукой, однако руки будут дезинфицировать, как священнослужители, так и верующие,
– пояснил диакон Михаил Емельян в комментарии 24 каналу.
Коронавирус и церкви
- Многие вспышки коронавируса по Украине фиксировали именно в религиозных общинах. Одни из крупнейших – среди священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата.
- К примеру, в Киево-Печерской лавре заболели более 100 человек, и ее закрыли на карантин. От COVID-19 там умерли архимандрит Нектарий, иеродиакон Наум и монах Никодим.
- На Пасху значительные нарушения карантина были зафиксированы также в Святогорской и Почаевской лаврах, принадлежащих УПЦ МП. Следовательно, город Почаев после Пасхальных праздников срочно закрыли на въезд и выезд,
- На Ровненщине коронавирус обнаружили у игумена Крестовоздвиженского монастыря. Поэтому храм закрыли на карантин.
- В Шепетовке Хмельницкой области запретили посещать церкви из-за вспышки коронавирусной болезни в Городищенском мужском монастыре УПЦ МП.
- Во Львове, Черновцах, на Тернопольщине и Волыни известно об отдельных случаях заболевания служителей церкви на коронавирус.