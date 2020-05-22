Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

ПЦУ восстанавливает богослужения: правила посещения храмов

- Читати новину українською
Службы в церквях возобновилии с 22.05.2020 - правила посещения
В церквях будут действовать определенные ограничения / Главком

Православная церковь Украины восстанавливает богослужения в храмах с 22 мая. В ПЦУ рассказали о правилах посещения литургий во время пандемии.

Богослужение возобновили с 22 мая

Церкви полностью откроют для верующих, но соблюдать определенные карантинные ограничения все же придется. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в фейсбуке.

К теме В Украине с 22 мая разрешили посещать церковные службы

Мы рады возможности снова вместе молиться в храмах, хотя онлайн-трансляции богослужений также будут продолжаться у нас на страницах. Поэтому вы сможете также приобщаться к богослужениям дистанционно,
– сообщили в пресс-служба ПЦУ.

Условия, при которых будут проходить богослужения:

  • участие не более одного человека на 10 квадратных метров площади храма;
  • перед служением следует проводить температурный скрининг. Людям с признаками болезни стоит остаться дома;
  • в храм заходить только в масках;
  • приход должен предложить маски верующим, которые пришли без средств защиты;
  • в храме обязательно должны быть дезинфицирующие средства;
  • для почитания икон до сих пор достаточно поклона;
  • если храм заполнен, другие верующие могут участвовать в богослужении на территории;
  • по возможности следует расположить на улице средства трансляции;
  • причастие будет подаваться каждому отдельно в руки. Перед этим и священник, и миряне должны продезинфицировать руки.

Причастие теперь подается не ложицей в уста, а в руки. Так причащаются священнослужители. Хлеб, намоченное в вино, будут подавать рукой, однако руки будут дезинфицировать, как священнослужители, так и верующие,
– пояснил диакон Михаил Емельян в комментарии 24 каналу.

Коронавирус и церкви

  • Многие вспышки коронавируса по Украине фиксировали именно в религиозных общинах. Одни из крупнейших – среди священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата.
  • К примеру, в Киево-Печерской лавре заболели более 100 человек, и ее закрыли на карантин. От COVID-19 там умерли архимандрит Нектарий, иеродиакон Наум и монах Никодим.
  • На Пасху значительные нарушения карантина были зафиксированы также в Святогорской и Почаевской лаврах, принадлежащих УПЦ МП. Следовательно, город Почаев после Пасхальных праздников срочно закрыли на въезд и выезд,
  • На Ровненщине коронавирус обнаружили у игумена Крестовоздвиженского монастыря. Поэтому храм закрыли на карантин.
  • В Шепетовке Хмельницкой области запретили посещать церкви из-за вспышки коронавирусной болезни в Городищенском мужском монастыре УПЦ МП.
  • Во Львове, Черновцах, на Тернопольщине и Волыни известно об отдельных случаях заболевания служителей церкви на коронавирус.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Православная церковь Украины Религия
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
"Северный поток-1" освободили от норм директивы ЕС: почему России не стоит радоваться?
сегодня , 15:00 "Северный поток-1" освободили от норм директивы ЕС: почему России не стоит радоваться?
Ель Мюрид
Худший год в истории "Газпрома", или Груз на плечах России
сегодня , 08:40 Худший год в истории "Газпрома", или Груз на плечах России
Олександр Коваленко
5D электрокамины: как работают, какие бывают и в чем их особенность
сегодня , 13:28 5D электрокамины: как работают, какие бывают и в чем их особенность
Марта Пономаренко