ПЦУ восстанавливает богослужения: правила посещения храмов

Православная церковь Украины восстанавливает богослужения в храмах с 22 мая. В ПЦУ рассказали о правилах посещения литургий во время пандемии.

Богослужение возобновили с 22 мая

Церкви полностью откроют для верующих, но соблюдать определенные карантинные ограничения все же придется. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в фейсбуке.

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Мы рады возможности снова вместе молиться в храмах, хотя онлайн-трансляции богослужений также будут продолжаться у нас на страницах. Поэтому вы сможете также приобщаться к богослужениям дистанционно,

– сообщили в пресс-служба ПЦУ.

Условия, при которых будут проходить богослужения:

участие не более одного человека на 10 квадратных метров площади храма;

перед служением следует проводить температурный скрининг. Людям с признаками болезни стоит остаться дома;

в храм заходить только в масках;

приход должен предложить маски верующим, которые пришли без средств защиты;

в храме обязательно должны быть дезинфицирующие средства;

для почитания икон до сих пор достаточно поклона;

если храм заполнен, другие верующие могут участвовать в богослужении на территории;

по возможности следует расположить на улице средства трансляции;

причастие будет подаваться каждому отдельно в руки. Перед этим и священник, и миряне должны продезинфицировать руки.

Причастие теперь подается не ложицей в уста, а в руки. Так причащаются священнослужители. Хлеб, намоченное в вино, будут подавать рукой, однако руки будут дезинфицировать, как священнослужители, так и верующие,

– пояснил диакон Михаил Емельян в комментарии 24 каналу.

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