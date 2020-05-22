Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

ПЦУ відновлює богослужіння: правила відвідування храмів

-
Служби у церквах відновили з 22.05.2020 - правила відвідування
У церквах діятимуть певні обмеження / Главком

Православна церква Україна відновлює богослужіння у храмах з 22 травня. У ПЦУ розповіли про правила відвідування літургій під час пандемії.

Богослужіння відновили з 22 травня

Церкви повністю відчинять для вірян, проте дотримуватись певних карантинних обмежень все ж доведеться. Про це інформує пресслужба ПЦУ у фейсбуці.

До теми В Україні з 22 травня дозволили відвідувати церковні служби

Ми радіємо можливості знову спільно молитися у храмах, хоч онлайн-трансляції богослужінь також триватимуть у нас на сторінках. Тому ви матимете можливість також долучатись до богослужінь дистанційно,
– повідомили у пресслужбі ПЦУ.

Умови, за яких відбуватимуться богослужіння:

  • участь не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі храму;
  • перед служінням слід проводити температурний скринінг. Людям з ознаками хвороби варто залишитися вдома;
  • до храму заходити лише в масках;
  • парафія має запропонувати маски вірянам, які прийшли без засобів захисту;
  • у храмі обов'язково мають бути дезінфікуючі засоби;
  • для вшанування ікон досі достатньо поклону;
  • якщо храм заповнений, інші віряни можуть брати участь у богослужінні на території;
  • за можливості слід розташувати на вулиці засоби трансляції;
  • причастя буде подаватися кожному окремо в руки. Перед цим і священник, і миряни повинні продезінфікувати руки.

Причастя тепер подається не ложицею в уста, а в руки. Так причащаються священнослужителі. Хліб, намочений у вино, подаватимуть рукою, проте руки дезінфікуватимуть, як священнослужителі, так і віряни,
– пояснив диякон Михайло Омелян в коментарі 24 каналу.

Коронавірус і церкви

  • Багато спалахів коронавірусу по Україні фіксували саме у релігійних громадах. Одні з найбільших – серед священнослужителів і парафіян Української православної церкви Московського патріархату.
  • Приміром, у Києво-Печерській лаврі захворіли понад 100 осіб, тож її закрили на карантин. Від COVID-19 там померли архімандрит Нектарій, ієродиякон Наум і чернець Никодим.
  • На Великдень значні порушення карантину були зафіксовано також у Святогірській і Почаївській лаврах, які належать УПЦ МП. Відтак, місто Почаїв після Великодніх свят терміново закрили на в'їзд і виїзд,
  • На Рівненщині коронавірус виявили в ігумена Хрестовоздвиженського монастиря. Відтак храм закрили на карантин.
  • У Шепетівці Хмельницької області заборонили відвідувати церкви через спалах коронавірусної хвороби у Городищенському чоловічому монастирі УПЦ МП.
  • У Львові, Чернівцях, на Тернопільщині та Волині відомо про окремі випадки захворювання служителів церкви на коронавірус.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Православна церква України Релігія
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Чи є в Раді корупція, конверти і вплив Банкової: Разумков розкрив деталі роботи в парламенті
сьогодні , 15:35 Чи є в Раді корупція, конверти і вплив Банкової: Разумков розкрив деталі роботи в парламенті
Олена Трибушна
"Північний потік-1" звільнили від норм директиви ЄС: чому Росії не варто радіти?
сьогодні , 15:00 "Північний потік-1" звільнили від норм директиви ЄС: чому Росії не варто радіти?
Ель Мюрид
5D електрокаміни: як працюють, які бувають та в чому їх особливість
сьогодні , 13:27 5D електрокаміни: як працюють, які бувають та в чому їх особливість
Марта Пономаренко