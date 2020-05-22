ПЦУ відновлює богослужіння: правила відвідування храмів
Православна церква Україна відновлює богослужіння у храмах з 22 травня. У ПЦУ розповіли про правила відвідування літургій під час пандемії.
Богослужіння відновили з 22 травня
Церкви повністю відчинять для вірян, проте дотримуватись певних карантинних обмежень все ж доведеться. Про це інформує пресслужба ПЦУ у фейсбуці.
До теми В Україні з 22 травня дозволили відвідувати церковні служби
Ми радіємо можливості знову спільно молитися у храмах, хоч онлайн-трансляції богослужінь також триватимуть у нас на сторінках. Тому ви матимете можливість також долучатись до богослужінь дистанційно,
– повідомили у пресслужбі ПЦУ.
Умови, за яких відбуватимуться богослужіння:
- участь не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі храму;
- перед служінням слід проводити температурний скринінг. Людям з ознаками хвороби варто залишитися вдома;
- до храму заходити лише в масках;
- парафія має запропонувати маски вірянам, які прийшли без засобів захисту;
- у храмі обов'язково мають бути дезінфікуючі засоби;
- для вшанування ікон досі достатньо поклону;
- якщо храм заповнений, інші віряни можуть брати участь у богослужінні на території;
- за можливості слід розташувати на вулиці засоби трансляції;
- причастя буде подаватися кожному окремо в руки. Перед цим і священник, і миряни повинні продезінфікувати руки.
Причастя тепер подається не ложицею в уста, а в руки. Так причащаються священнослужителі. Хліб, намочений у вино, подаватимуть рукою, проте руки дезінфікуватимуть, як священнослужителі, так і віряни,
– пояснив диякон Михайло Омелян в коментарі 24 каналу.
Коронавірус і церкви
- Багато спалахів коронавірусу по Україні фіксували саме у релігійних громадах. Одні з найбільших – серед священнослужителів і парафіян Української православної церкви Московського патріархату.
- Приміром, у Києво-Печерській лаврі захворіли понад 100 осіб, тож її закрили на карантин. Від COVID-19 там померли архімандрит Нектарій, ієродиякон Наум і чернець Никодим.
- На Великдень значні порушення карантину були зафіксовано також у Святогірській і Почаївській лаврах, які належать УПЦ МП. Відтак, місто Почаїв після Великодніх свят терміново закрили на в'їзд і виїзд,
- На Рівненщині коронавірус виявили в ігумена Хрестовоздвиженського монастиря. Відтак храм закрили на карантин.
- У Шепетівці Хмельницької області заборонили відвідувати церкви через спалах коронавірусної хвороби у Городищенському чоловічому монастирі УПЦ МП.
- У Львові, Чернівцях, на Тернопільщині та Волині відомо про окремі випадки захворювання служителів церкви на коронавірус.