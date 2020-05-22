ПЦУ відновлює богослужіння: правила відвідування храмів

Православна церква Україна відновлює богослужіння у храмах з 22 травня. У ПЦУ розповіли про правила відвідування літургій під час пандемії.

Богослужіння відновили з 22 травня

Церкви повністю відчинять для вірян, проте дотримуватись певних карантинних обмежень все ж доведеться. Про це інформує пресслужба ПЦУ у фейсбуці.

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Ми радіємо можливості знову спільно молитися у храмах, хоч онлайн-трансляції богослужінь також триватимуть у нас на сторінках. Тому ви матимете можливість також долучатись до богослужінь дистанційно,

– повідомили у пресслужбі ПЦУ.

Умови, за яких відбуватимуться богослужіння:

участь не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі храму;

перед служінням слід проводити температурний скринінг. Людям з ознаками хвороби варто залишитися вдома;

до храму заходити лише в масках;

парафія має запропонувати маски вірянам, які прийшли без засобів захисту;

у храмі обов'язково мають бути дезінфікуючі засоби;

для вшанування ікон досі достатньо поклону;

якщо храм заповнений, інші віряни можуть брати участь у богослужінні на території;

за можливості слід розташувати на вулиці засоби трансляції;

причастя буде подаватися кожному окремо в руки. Перед цим і священник, і миряни повинні продезінфікувати руки.

Причастя тепер подається не ложицею в уста, а в руки. Так причащаються священнослужителі. Хліб, намочений у вино, подаватимуть рукою, проте руки дезінфікуватимуть, як священнослужителі, так і віряни,

– пояснив диякон Михайло Омелян в коментарі 24 каналу.

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