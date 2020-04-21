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      Що відбувається у Почаєві після скандального богослужіння на Великдень

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      На Великдень у Почаєві віряни масово порушували карантинні обмеження, які ввели в Україні. Через це кількість хворих на COVID-19 раптово зросла, тому місто Почаїв терміново вирішили закрити на в'їзд і виїзд.

      Заступник голови Кременецької РДА В'ячеслав Онишкевич в ефірі 24 каналу пояснив, що у Почаєві станом на 21 квітня 2020 року зафіксували 42 хворих на COVID-19. Однак у Почаївській лаврі контактних людей ще не обстежили, тому кількість хворих на смертоносну недугу у лаврі – невідома.

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      Через спалах COVID-19 місто Почаїв вирішили закрити на в'їзд і виїзд. 

      "З 10:00 ранку сьогодні облаштовують блокпости, поліція підсилена військовослужбовцями для здійснення патрулювання. Також працівники ДСНС проводять знезараження транспорту карантинної зони. Після завершення облаштування блокпостів буде обмежено рух транспорту на в'їзд і виїзд з міста Почаїв", – розповів Онишкевич.

      Зверніть увагу! Поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі на Великдень. Під час богослужіння, попри встановлені обмеження, вірян впустили всередину храму. Загалом освятити великодній кошик прийшли приблизно 300 людей.

      Онишкевич зазначив, що поліція вжила усіх заходів для обмеження пересування людей по території лаври на Великдень.

      Розграфили (територію – 24 канал) на відповідні квадрати для того, щоб люди могли стояти на безпечній відстані один від одного. Однак після початку богослужіння ворота відкрили і люди масово ринули до храму,
      – розповів Онишкевич.

      За його словами, чужих вірян під час великоднього богослужіння не було. Присутні були лише місцеві мешканці. Попри це, сьогодні, 21 квітня 2020 року, до 10:00 усіх прочан просили виїхати, адже місто закривають.

      ► Як виглядатиме обмеження на в'їзд і виїзд у Почаєві

      Пропускатимуть у Почаїв лише спецтранспорт та тих, хто забезпечує життєдіяльність міста. Транспорт спочатку проходитиме відповідну обробку. Дезінфікуватиме його Кременецький районний відділ ДСНС.


      Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Великдень Почаївська лавра Тернопіль
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