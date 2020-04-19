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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Порушення карантину в Почаївській лаврі: понад 100 вірян впустили всередину храму

      - Читать новость на русском
      Ситуація у Почаївській лаврі / tp.npu.gov.ua

      Поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі. Під час великоднього богослужіння, попри встановлені обмеження, вірян впустили всередину храму.

      Основна служба відбувалася там з 23:00 і тривала практично всю ніч. Про це у прямому ефірі повідомив кореспондент 24 каналу.

      Зверніть увагу Скільки порушень карантину було на Великдень: відповідь поліції

      За попередніми домовленостями, богослужіння мало відбуватися всередині церкви, віряни мали перебувати назовні.

      Поліція розбила територію лаври на квадрати, аби люди стояли на безпечній відстані один від одного. Правоохоронці також підготували маски для тих, хто прийшов без них.


      Правоохоронці біля входу на територію Почаївської лаври

      Коли богослужіння почалося, двері храму відкрили і приблизно 100 місцевих мешканців змогли потрапити всередину. Решта вірян залишалися на вулиці.

      Після цього правоохоронці на певний час зупинили доступ на територію лаври. А потім почали впускати по 10 людей і розставляти.

      Загалом освятити великодній кошик до Почаївської лаври прийшли приблизно 300 людей. Святкове богослужіння завершилося приблизно о 4.30 і прихожани розійшлися додому.

      Дивіться відео про ситуацію у Почаївській лаврі:

       

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Великдень Коронавірус в Україні Поліція Карантин в Україні 2020 Тернопіль
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