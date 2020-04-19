Порушення карантину в Почаївській лаврі: понад 100 вірян впустили всередину храму

Поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі. Під час великоднього богослужіння, попри встановлені обмеження, вірян впустили всередину храму.

Основна служба відбувалася там з 23:00 і тривала практично всю ніч. Про це у прямому ефірі повідомив кореспондент 24 каналу.

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За попередніми домовленостями, богослужіння мало відбуватися всередині церкви, віряни мали перебувати назовні.

Поліція розбила територію лаври на квадрати, аби люди стояли на безпечній відстані один від одного. Правоохоронці також підготували маски для тих, хто прийшов без них.



Правоохоронці біля входу на територію Почаївської лаври

Коли богослужіння почалося, двері храму відкрили і приблизно 100 місцевих мешканців змогли потрапити всередину. Решта вірян залишалися на вулиці.

Після цього правоохоронці на певний час зупинили доступ на територію лаври. А потім почали впускати по 10 людей і розставляти.

Загалом освятити великодній кошик до Почаївської лаври прийшли приблизно 300 людей. Святкове богослужіння завершилося приблизно о 4.30 і прихожани розійшлися додому.

Дивіться відео про ситуацію у Почаївській лаврі: