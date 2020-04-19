Скільки порушень карантину було на Великдень: відповідь поліції

Святкові богослужіння провели у 13 658 храмах в усіх регіонах України. За дотриманням порядку і зокрема карантинних норм дивилися 26 500 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

Така кількість охоронців порядку майже у двічі перевищувала кількість храмів, у яких провели богослужіння. Здебільшого святкові служби пройшли без порушень, повідомляють у пресслужбі МВС.

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Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що усього зафіксували 19 порушень під час богослужінь у таких областях:

у Донецькій області – 4,

у Дніпропетровській – 2,

Запорізькій – 2,

у Києві – 1,

у Житомирській – 1,

у Запорізькій – 1,

в Івано-Франківській – 1,

у Рівненській – 1,

в Одеській – 1,

у Тернопільській – 1,

у Харківській – 1,

у Черкаській – 1,

у Чернігівській – 1.

Поліцейські склали три адміністративні протоколи у Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях та розпочали одне кримінальне провадження.

Загалом, очільник поліції констатував, що люди дотрималися прохань залишатися вдома та не порушувати умов карантину. Про це свідчить відносно мала кількість вірян, які все ж пішли до церков.

Участь у богослужіннях взяли майже 130 000 громадян. І сьогодні ми можемо говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і дослухалися до наших закликів дотримуватися карантинних обмежень,

– розповів Ігор Клименко.



Поліція зафіксувала 19 порушень карантину під час великодніх богослужінь