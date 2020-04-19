Сколько нарушений карантина было на Пасху: ответ полиции

Праздничные богослужения провели в 13 658 храмах во всех регионах Украины. За соблюдением порядка и в частности карантинных норм смотрели 26 500 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Такое количество блюстителей порядка, почти в два раза превышало количество храмов, в которых провели богослужение. В основном праздничные службы прошли без нарушений, сообщают в пресс-службе МВД.

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Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что всего зафиксировали 19 нарушений во время богослужений в таких областях:

в Донецкой области – 4,

в Днепропетровской – 2,

Запорожской – 2,

в Киеве – 1,

в Житомирской – 1,

в Запорожской – 1,

в Ивано-Франковской – 1,

в Ровненской – 1,

в Одесской – 1,

в Тернопольской – 1,

в Харьковской – 1,

в Черкасской – 1,

в Черниговской – 1.

Полицейские составили три административных протокола в Запорожской, Ровненской и Черниговской областях и начато одно уголовное производство.

В общем, глава полиции констатировал, что люди придерживались просьб оставаться дома и не нарушать условий карантина. Об этом свидетельствует относительно малое количество верующих, которые все же пошли в церковь.

Участие в богослужениях приняли почти 130 000 граждан. И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам придерживаться карантинных ограничений,

– рассказал Игорь Клименко.

Полиция зафиксировала 19 нарушений карантина во время пасхальных богослужений