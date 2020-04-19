Сколько нарушений карантина было на Пасху: ответ полиции
Праздничные богослужения провели в 13 658 храмах во всех регионах Украины. За соблюдением порядка и в частности карантинных норм смотрели 26 500 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.
Такое количество блюстителей порядка, почти в два раза превышало количество храмов, в которых провели богослужение. В основном праздничные службы прошли без нарушений, сообщают в пресс-службе МВД.
Смотрите Богослужение на Пасху 2020: онлайн-трансляция
Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что всего зафиксировали 19 нарушений во время богослужений в таких областях:
- в Донецкой области – 4,
- в Днепропетровской – 2,
- Запорожской – 2,
- в Киеве – 1,
- в Житомирской – 1,
- в Запорожской – 1,
- в Ивано-Франковской – 1,
- в Ровненской – 1,
- в Одесской – 1,
- в Тернопольской – 1,
- в Харьковской – 1,
- в Черкасской – 1,
- в Черниговской – 1.
Полицейские составили три административных протокола в Запорожской, Ровненской и Черниговской областях и начато одно уголовное производство.
В общем, глава полиции констатировал, что люди придерживались просьб оставаться дома и не нарушать условий карантина. Об этом свидетельствует относительно малое количество верующих, которые все же пошли в церковь.
Участие в богослужениях приняли почти 130 000 граждан. И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам придерживаться карантинных ограничений,
– рассказал Игорь Клименко.
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