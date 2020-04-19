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      Сколько нарушений карантина было на Пасху: ответ полиции

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      Сколько нарушений карантина было на Пасху / mvs.gov.ua/ua

      Праздничные богослужения провели в 13 658 храмах во всех регионах Украины. За соблюдением порядка и в частности карантинных норм смотрели 26 500 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

      Такое количество блюстителей порядка, почти в два раза превышало количество храмов, в которых провели богослужение. В основном праздничные службы прошли без нарушений, сообщают в пресс-службе МВД

      Смотрите Богослужение на Пасху 2020: онлайн-трансляция

      Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что всего зафиксировали 19 нарушений во время богослужений в таких областях:

      • в Донецкой области – 4,
      • в Днепропетровской – 2,
      • Запорожской – 2,
      • в Киеве – 1,
      • в Житомирской – 1,
      • в Запорожской – 1,
      • в Ивано-Франковской – 1,
      • в Ровненской – 1,
      • в Одесской – 1,
      • в Тернопольской – 1,
      • в Харьковской – 1,
      • в Черкасской – 1,
      • в Черниговской – 1.

      Полицейские составили три административных протокола в Запорожской, Ровненской и Черниговской областях и начато одно уголовное производство.

      В общем, глава полиции констатировал, что люди придерживались просьб оставаться дома и не нарушать условий карантина. Об этом свидетельствует относительно малое количество верующих, которые все же пошли в церковь.

      Участие в богослужениях приняли почти 130 000 граждан. И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам придерживаться карантинных ограничений,
      – рассказал Игорь Клименко.

      Полиция зафиксировала 19 нарушений карантина во время пасхальных богослужений

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Полиция Пасха Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Религия Игорь Клименко Нацгвардія
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