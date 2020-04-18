Богослужение на Пасху 2020: онлайн-трансляция
19 апреля 2020 года православные и греко-католики отмечают один из самых больших религиозных праздников – Пасху. Однако, из-за карантина верующих просили остаться дома и присоединиться к праздничному богослужению онлайн.
Видео пасхальных богослужений можно посмотреть на нашем сайте. 24 канал собрал все трансляции пасхальной службы.
К теме Пасхальные богослужения на украинских телеканалах: когда и где смотреть
Православная церковь Украины
Пасхальная служба в Свято-Михайловском кафедральном соборе ПЦУ начнется в 23:00 18 апреля и закончится в 3:00 19 апреля.
Трансляция Пасхального богослужения Православной церкви Украины:
Богослужение ПЦУ также можно посмотреть на телеканалах "1+1" и UA: Первый.
Украинская православная церковь Московского патриархата
В 23:30 18 апреля начнется онлайн-трансляция пасхальной службы из Киево-Печерской лавры УПЦ МП. Она продлится до 3:00 19 апреля.
Трансляция Пасхального богослужения УПЦ МП:
Службу УПЦ МП также показывают телеканалы "Украина" и "Интер".
Украинская греко-католическая церковь
Пасхальная служба в Патриаршем соборе Украинской греко-католической церкви начнется в 7:30 19 апреля и продлится до 11:00.
Смотрите Пасхальную службу УГКЦ онлайн:
Богослужение УГКЦ также показывают 24 канал, ICTV и UA: Первый.
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