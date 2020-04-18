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      Богослужение на Пасху 2020: онлайн-трансляция

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      Пасхальная служба 2020 / Коллаж 24 канала

      19 апреля 2020 года православные и греко-католики отмечают один из самых больших религиозных праздников – Пасху. Однако, из-за карантина верующих просили остаться дома и присоединиться к праздничному богослужению онлайн.

      Видео пасхальных богослужений можно посмотреть на нашем сайте. 24 канал собрал все трансляции пасхальной службы.

      К теме Пасхальные богослужения на украинских телеканалах: когда и где смотреть

      Православная церковь Украины

      Пасхальная служба в Свято-Михайловском кафедральном соборе ПЦУ начнется в 23:00 18 апреля и закончится в 3:00 19 апреля.

      Трансляция Пасхального богослужения Православной церкви Украины:

      Богослужение ПЦУ также можно посмотреть на телеканалах "1+1" и UA: Первый.

      Украинская православная церковь Московского патриархата

      В 23:30 18 апреля начнется онлайн-трансляция пасхальной службы из Киево-Печерской лавры УПЦ МП. Она продлится до 3:00 19 апреля.

      Трансляция Пасхального богослужения УПЦ МП:

      Службу УПЦ МП также показывают телеканалы "Украина" и "Интер".

      Украинская греко-католическая церковь

      Пасхальная служба в Патриаршем соборе Украинской греко-католической церкви начнется в 7:30 19 апреля и продлится до 11:00.

      Смотрите Пасхальную службу УГКЦ онлайн:

      Богослужение УГКЦ также показывают 24 канал, ICTV и UA: Первый.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Пасха Карантин в Украине 2020 УПЦ МП Религия Православная церковь Украины УГКЦ
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