Богослужение на Пасху 2020: онлайн-трансляция

19 апреля 2020 года православные и греко-католики отмечают один из самых больших религиозных праздников – Пасху. Однако, из-за карантина верующих просили остаться дома и присоединиться к праздничному богослужению онлайн.

Видео пасхальных богослужений можно посмотреть на нашем сайте. 24 канал собрал все трансляции пасхальной службы.

К теме Пасхальные богослужения на украинских телеканалах: когда и где смотреть

Православная церковь Украины

Пасхальная служба в Свято-Михайловском кафедральном соборе ПЦУ начнется в 23:00 18 апреля и закончится в 3:00 19 апреля.

Трансляция Пасхального богослужения Православной церкви Украины:

Богослужение ПЦУ также можно посмотреть на телеканалах "1+1" и UA: Первый.

Украинская православная церковь Московского патриархата

В 23:30 18 апреля начнется онлайн-трансляция пасхальной службы из Киево-Печерской лавры УПЦ МП. Она продлится до 3:00 19 апреля.

Трансляция Пасхального богослужения УПЦ МП:

Службу УПЦ МП также показывают телеканалы "Украина" и "Интер".

Украинская греко-католическая церковь

Пасхальная служба в Патриаршем соборе Украинской греко-католической церкви начнется в 7:30 19 апреля и продлится до 11:00.

Смотрите Пасхальную службу УГКЦ онлайн:

Богослужение УГКЦ также показывают 24 канал, ICTV и UA: Первый.