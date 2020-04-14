Пасхальные богослужения на украинских телеканалах: когда и где смотреть

В рамках борьбы с коронавирусом верующим на Пасху советуют оставаться дома. Приобщиться к богослужениям можно будет с помощью трансляций. В частности. Пасхальные службы из всех церквей будут транслировать как самые рейтинговые телеканалы, так и другие, включая региональные.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента, Пасхальные богослужения можно будет посмотреть на ICTV, "1+1", телеканалах "Украина" и UA: Первый. Начнутся они ночью с 18 на 19 апреля и продлятся до 11:00 утра 19 апреля.

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Расписание трансляций Пасхальных богослужений на популярных украинских телеканалах

Украинская православная церковь Московского патриархата

Начнется богослужение в 23:00 18 апреля и продлится до 3:00 19 апреля. Покажут службу телеканалы "Украина" и "Интер".

Православная Церковь Украины

Начнется трансляция Пасхальной службы в 23:30 18 апреля. Закончится она в 3:00 19 апреля. В своем эфире богослужения покажут "1+1" и UA: Первый.

Украинская греко-католическая церковь

Трансляция службы этой церкви начнется позже – в 7 утра 19 апреля. Продлится все до 11:00 того же дня. Покажут богослужения ICTV и UA: Первый.

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Какие украинские телеканалы покажут Пасхальные богослужения / Инфографика пресс-службы Офиса Президента

Рекомендации по празднованию Пасхи в условиях карантина

все богослужения должны проходить без верующих и исключительно с участием священнослужителей,

для того, чтобы к службе смогли приобщиться прихожане, будут онлайн-трансляции;

прихожане же смогут посещать храмы только индивидуально и когда там не будет богослужений.

в таком случае в большие храмы будут пускать не более десяти человек, а в маленькие – не более чем одного человека;

все посетители храмов должны быть в масках или респираторах;

возле храма не должно быть скоплений, а расстояние между людьми должно составлять не менее 2 метров;

освящений ивы и пасхальных корзин на территории храмов не будет: в городах люди смогут все купить освященным, а в селах верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота домов, а священник сможет пройти по улицам и освятить их.

Важно! По состоянию на 14 апреля в Украине коронавирусом заболели 3 372 человек. 98 из них, к сожалению умерли. Зато 119 пациентов выздоровели.



Как освятить пасхальную корзину дома / Инфографика 24 канала