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      Великодні богослужіння на українських телеканалах: коли та де дивитися

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      Які українські телеканали транслюватимуть Великодні богослужіння: список / 24 Канал

      У межах боротьби з коронавірусом вірянам на Великдень радять залишатися вдома. Долучитися до богослужінь можна буде з допомогою трансляцій. Зокрема, Великодні служби з усіх церков транслюватимуть як найрейтинговіші телеканали, так і інші, включно з регіональними.

      Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, Великодні богослужіння можна буде переглянути на ICTV, "1+1", телеканалах "Україна" та UA:Перший. Почнуться вони уночі з 18 проти 19 квітня та триватимуть до 11 години ранку 19 квітня.

      Радимо ознайомитися Великдень 2020: в який день треба пекти паску та коли фарбують крашанки

      Розклад трансляцій Великодніх богослужінь

      Православна Церква України

      Почнеться трансляція Великодньої служби о 23:30 18 квітня. Закінчиться вона о 3:00 19 квітня. У своєму ефірі богослужіння покажуть "1+1" та UA:Перший.

      Українська греко-католицька церква

      Трансляція служби цієї церкви розпочнеться найпізніше – о 7 ранку 19 квітня. Триватиме все до 11:00 того ж дня. Покажуть богослужіння ICTV і UA: Перший.

      Українська православна церква Московського патріархату

      Почнеться богослужіння о 23:00 18 квітня та триватиме до 3:00 19 квітня. Покажуть службу телеканали "Україна" та "Інтер".

      Зверніть увагу У МОЗ пояснили, до якої катастрофи може призвести відвідування церков на Великдень


      Які українські телеканали покажуть Великодні богослужіння / Інфографіка пресслужби Офісу Президента 

      Рекомендації щодо відзначення Великодня в умовах карантину 

      • Усі богослужіння мають відбуватися без вірян та виключно за участю священнослужителів;
      • Для того, щоб до служби змогли долучитися прихожани, будуть онлайн-трансляції;
      • Парафіяни ж зможуть відвідувати храми лише індивідуально та коли там не буде богослужінь.
      • У такому разі до великих храмів пускатимуть не більше десяти ніж 10 людей, а до маленьких – не більше ніж одну людину;
      • Усі відвідувачі храмів повинні бути в масках або респіраторах;
      • Біля храму не має бути скупчень, а відстань між людьми має становити щонайменше 2 метри;
      • Освячень верби та великодніх кошиків на території храмів не буде: у містах люди зможуть все купити освяченим, а у селах віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота помешкань, а священик зможе пройти вулицями та освятить їх.

      Важливо! Станом на 14 квітня в Україні на коронавірус захворіли 3 372 людей. 98 із них, на жаль померли. Натомість 119 пацієнтів одужали.


      Як посвятити великодній кошик вдома / Інфографіка 24 каналу

       

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 ЗМІ Медіа Релігія Великдень Новини політики
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