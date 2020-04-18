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      Богослужіння на Великдень 2020: онлайн-трансляція

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      Пасхальна служба 2020 / Колаж 24 каналу

      19 квітня 2020 року православні та греко-католики відзначають одне з найбільших релігійних свят – Великдень. Однак, через карантин вірян просили залишитися вдома і долучитися до святкового богослужіння онлайн.

      Відео пасхальних богослужінь можна переглянути на нашому сайті. 24 канал зібрав усі трансляції великодньої служби.

      До теми Великодні богослужіння на українських телеканалах: коли та де дивитися

      Православна церква України

      Великодня служба у Свято-Михайлівському кафедральному соборі ПЦУ розпочнеться о 23:00 18 квітня і закінчиться о 3:00 19 квітня.

      Відео трансляції Великоднього богослужіння Православної церкви України:

      Богослужіння ПЦУ також можна переглянути на телеканалах "1+1" та UA: Перший.

      Українська православна церква Московського патріархату

      О 23:30 18 квітня почнеться онлайн-трансляція великодньої служби з Києво-Печерської лаври УПЦ МП. Вона триватиме до 3:00 19 квітня.

      Відео трансляції Великоднього богослужіння УПЦ МП:

      Службу УПЦ МП також показують телеканали "Україна" та "Інтер".

      Українська греко-католицька церква

      Великодня служба у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви почнеться о 7:30 19 квітня і триватиме до 11:00.

      Дивіться Великодню службу УГКЦ онлайн:

      Богослужіння УГКЦ також показують 24 канал, ICTV та UA: Перший.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Великдень Карантин в Україні 2020 УПЦ МП Релігія Православна церква України УГКЦ
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