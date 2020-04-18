Богослужіння на Великдень 2020: онлайн-трансляція

19 квітня 2020 року православні та греко-католики відзначають одне з найбільших релігійних свят – Великдень. Однак, через карантин вірян просили залишитися вдома і долучитися до святкового богослужіння онлайн.

Відео пасхальних богослужінь можна переглянути на нашому сайті. 24 канал зібрав усі трансляції великодньої служби.

До теми Великодні богослужіння на українських телеканалах: коли та де дивитися

Православна церква України

Великодня служба у Свято-Михайлівському кафедральному соборі ПЦУ розпочнеться о 23:00 18 квітня і закінчиться о 3:00 19 квітня.

Відео трансляції Великоднього богослужіння Православної церкви України:

Богослужіння ПЦУ також можна переглянути на телеканалах "1+1" та UA: Перший.

Українська православна церква Московського патріархату

О 23:30 18 квітня почнеться онлайн-трансляція великодньої служби з Києво-Печерської лаври УПЦ МП. Вона триватиме до 3:00 19 квітня.

Відео трансляції Великоднього богослужіння УПЦ МП:

Службу УПЦ МП також показують телеканали "Україна" та "Інтер".

Українська греко-католицька церква

Великодня служба у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви почнеться о 7:30 19 квітня і триватиме до 11:00.

Дивіться Великодню службу УГКЦ онлайн:

Богослужіння УГКЦ також показують 24 канал, ICTV та UA: Перший.