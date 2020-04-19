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      Нарушение карантина в Почаевской лавре: более 100 верующих впустили внутрь храма

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      Ситуация в Почаевской лавре / tp.npu.gov.ua

      Полиция зафиксировала нарушение карантина в Почаевской лавре. Во время пасхального богослужения, несмотря на установленные ограничения, верующих впустили внутрь храма.

      Основная служба происходила там с 23: 00 и длилась практически всю ночь. Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент 24 канала.

      Обратите внимание Сколько нарушений карантина было на Пасху: ответ полиции

      По предварительным договоренностям, богослужение должно происходить внутри церкви, верующие должны были находиться снаружи. Полиция разбила территорию лавры на квадраты, чтобы люди стояли на безопасном расстоянии друг от друга. Правоохранители также подготовили маски для тех, кто пришел без них.


      Правоохранители у входа на территорию Почаевской лавры

      Когда богослужение началось, двери храма открыли и приблизительно 100 местных жителей смогли попасть внутрь. Остальные верующие оставались на улице. После этого правоохранители на время остановили доступ на территорию Лавры. А потом начали пускать по 10 человек и расставлять.

      В общем освятить пасхальную корзину в Почаевскую лавру пришли около 300 человек. Праздничное богослужение завершилось примерно в 4.30 и прихожане разошлись домой.

      Смотрите видео о ситуации в Почаевской лавре:

       

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Пасха Коронавирус в Украине Полиция Карантин в Украине 2020 Тернополь
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