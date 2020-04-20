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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Це порівняно мізерна кількість, – митрополит УПЦ МП про натовпи людей у церквах на Великдень

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      УПЦ МП вважають, що на Великодніх літургіях було небагато людей / Скриншот з відео

      На Великдень Почаївську та Святогірську лаври відвідали натовпи парафіян, які не дотримувались карантинних заходів. Однак в УПЦ МП вважають, що це порівняно не надто велика кількість людей.

      Голова просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент в ефірі 24 каналу сказав, що у церквах зібралось мало людей завдяки заходам, які вони ввели.

      Зверніть увагу Натовп на богослужінні у Святогірській лаврі: поліція відкрила провадження

      "Я зауважу, що у Почаївській і Святогірській лаврах зазвичай кільканадців разів більше людей збираються на подібні богослужіння, але завдяки певним заходам, то тих людей було набагато менше. Тобто їх була в принципі мізерна кількість у порівнянні з тим, скільки їх буває зазвичай", – заявив митрополит Климент.


      Святкування Великодня у Святогірській лаврі / Скриншот з трансляції телеканалу NewsOne


      Жоден зі священників, попри натовп людей позаду, маски не мав / Скриншот з трансляції телеканалу NewsOne

      Окрім цього, він додав, що його дивує така надмірна увага до Почаївської та Святогірської лавр, адже "адміністративні протоколи та кримінальні провадження були відкриті й щодо інших релігійних конфесій, зокрема на Західній Україні".

      До слова Скільки порушень карантину було на Великдень: відповідь поліції

      Як Церква рекомендувала святкувати Великдень

      • УГКЦ та ПЦУ закликали людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн. Вдома можна було прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.
      • УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
      • У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячували великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.


      Обмеження, які діють у період карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Великдень УПЦ МП Коронавірус в Україні Релігія Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Новини України
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