Це порівняно мізерна кількість, – митрополит УПЦ МП про натовпи людей у церквах на Великдень
На Великдень Почаївську та Святогірську лаври відвідали натовпи парафіян, які не дотримувались карантинних заходів. Однак в УПЦ МП вважають, що це порівняно не надто велика кількість людей.
Голова просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент в ефірі 24 каналу сказав, що у церквах зібралось мало людей завдяки заходам, які вони ввели.
Зверніть увагу Натовп на богослужінні у Святогірській лаврі: поліція відкрила провадження
"Я зауважу, що у Почаївській і Святогірській лаврах зазвичай кільканадців разів більше людей збираються на подібні богослужіння, але завдяки певним заходам, то тих людей було набагато менше. Тобто їх була в принципі мізерна кількість у порівнянні з тим, скільки їх буває зазвичай", – заявив митрополит Климент.
Святкування Великодня у Святогірській лаврі / Скриншот з трансляції телеканалу NewsOne
Жоден зі священників, попри натовп людей позаду, маски не мав / Скриншот з трансляції телеканалу NewsOne
Окрім цього, він додав, що його дивує така надмірна увага до Почаївської та Святогірської лавр, адже "адміністративні протоколи та кримінальні провадження були відкриті й щодо інших релігійних конфесій, зокрема на Західній Україні".
До слова Скільки порушень карантину було на Великдень: відповідь поліції
Як Церква рекомендувала святкувати Великдень
- УГКЦ та ПЦУ закликали людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн. Вдома можна було прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.
- УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
- У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячували великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.
Обмеження, які діють у період карантину / Інфографіка 24 каналу
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