Богослужіння на Великдень: натовп вірян Московського патріархату проігнорував карантин – фото

Парафіяни УПЦ Московського патріархату зібралися з початку доби 19 квітня на богослужіння у Великдень у Свято-Успенській Святогірській лаврі на Донеччині. Лише дехто з людей мав маску, а про соціальну дистанцію годі й говорити.

На Донеччині у храмі Московського патріархату парафіяни знехтували вимогами карантину. Це можна було побачити в трансляції на телеканалі NewsOne.

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Як саме люди у Свято-Успенській Святогірській лаврі порушили умови карантину

Буквально натовп людей, ігноруючи вимоги карантину, рухався до церкви.

Чимало з людей не мали медичних масок, і всі повністю нехтували правилом соціальної дистанції.

Жоден священник УПЦ МП, попри перебування поруч зі значною кількістю людей, маску не носив.



Священники та віряни УПЦ МП, серед яких багато літніх людей та дітей / Скриншот з трансляції телеканалу NewsOne



Судячи з фото, про жодне дотримання соціальної дистанції навіть не мовиться / Скриншот з трансляції телеканалу NewsOne



Жоден зі священників, попри натовп людей позаду, маски не мав / Скриншот з трансляції телеканалу NewsOne

Натомість за аналогічної ситуації під час богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі православної церкви України біля храму були тільки священники та журналісти.



Михайлівський золотоверхий / Скриншот трансляції телеканалу UA:ПЕРШИЙ

Через загрозу поширення COVID-19 та карантинні обмеження, нагадаємо, влада та релігійні організації наполегливо закликали українців залишатися вдома, особливо під час великодніх свят.



Також і у МВС попереджали: якщо до храмів прийде бодай десята частина вірян – буде новий спалах COVID-19.

Як церкви рекомендують святкувати Великдень

УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн. Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.

УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.

У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.

А от УПЦ Московського патріархату загрозу коронавірусу фактично ігнорують. Не дивно, що саме у Києво-Печерській лаврі, яка цій установі належить, зараз фіксують масштабний спалах COVID-19.

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Не зайвим буде нагадати про обмеження, які діють у період карантину / Інфографіка 24 каналу