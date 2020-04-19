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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Богослужіння на Великдень: натовп вірян Московського патріархату проігнорував карантин – фото

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      Церква, Великдень і карантин: хто дотримуєть, а хто ігнорує / Колаж 24 каналу

      Парафіяни УПЦ Московського патріархату зібралися з початку доби 19 квітня на богослужіння у Великдень у Свято-Успенській Святогірській лаврі на Донеччині. Лише дехто з людей мав маску, а про соціальну дистанцію годі й говорити.

      На Донеччині у храмі Московського патріархату парафіяни знехтували вимогами карантину. Це можна було побачити в трансляції на телеканалі NewsOne.

      Нагадаємо В УПЦ МП закликали вірян приходити по благодатний вогонь попри карантин

      Як саме люди у Свято-Успенській Святогірській лаврі порушили умови карантину

      • Буквально натовп людей, ігноруючи вимоги карантину, рухався до церкви.
      • Чимало з людей не мали медичних масок, і всі повністю нехтували правилом соціальної дистанції.
      • Жоден священник УПЦ МП, попри перебування поруч зі значною кількістю людей, маску не носив. 


      Священники та віряни УПЦ МП, серед яких багато літніх людей та дітей / Скриншот з трансляції телеканалу NewsOne


      Судячи з фото, про жодне дотримання соціальної дистанції навіть не мовиться / Скриншот з трансляції телеканалу NewsOne


      Жоден зі священників, попри натовп людей позаду, маски не мав / Скриншот з трансляції телеканалу NewsOne

      Натомість за аналогічної ситуації під час богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі православної церкви України біля храму були тільки священники та журналісти. 


      Михайлівський золотоверхий / Скриншот трансляції телеканалу UA:ПЕРШИЙ

      Через загрозу поширення COVID-19 та карантинні обмеження, нагадаємо, влада та релігійні організації наполегливо закликали українців залишатися вдома, особливо під час великодніх свят.

      Також і у МВС попереджали: якщо до храмів прийде бодай десята частина вірян – буде новий спалах COVID-19.

      Як церкви рекомендують святкувати Великдень

      • УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн. Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.
      • УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
      • У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.
      • А от УПЦ Московського патріархату загрозу коронавірусу фактично ігнорують. Не дивно, що саме у Києво-Печерській лаврі, яка цій установі належить, зараз фіксують масштабний спалах COVID-19. 

      До теми Десятки людей у Дніпрі стояли в черзі у Троїцьку церкву: поліція відкрила справу


      Не зайвим буде нагадати про обмеження, які діють у період карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Великдень Православна церква України УПЦ МП Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Карантин в Україні 2020 Релігія Новини України
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