Богослужіння на Великдень: натовп вірян Московського патріархату проігнорував карантин – фото
Парафіяни УПЦ Московського патріархату зібралися з початку доби 19 квітня на богослужіння у Великдень у Свято-Успенській Святогірській лаврі на Донеччині. Лише дехто з людей мав маску, а про соціальну дистанцію годі й говорити.
На Донеччині у храмі Московського патріархату парафіяни знехтували вимогами карантину. Це можна було побачити в трансляції на телеканалі NewsOne.
Нагадаємо В УПЦ МП закликали вірян приходити по благодатний вогонь попри карантин
Як саме люди у Свято-Успенській Святогірській лаврі порушили умови карантину
- Буквально натовп людей, ігноруючи вимоги карантину, рухався до церкви.
- Чимало з людей не мали медичних масок, і всі повністю нехтували правилом соціальної дистанції.
- Жоден священник УПЦ МП, попри перебування поруч зі значною кількістю людей, маску не носив.
Священники та віряни УПЦ МП, серед яких багато літніх людей та дітей / Скриншот з трансляції телеканалу NewsOne
Судячи з фото, про жодне дотримання соціальної дистанції навіть не мовиться / Скриншот з трансляції телеканалу NewsOne
Жоден зі священників, попри натовп людей позаду, маски не мав / Скриншот з трансляції телеканалу NewsOne
Натомість за аналогічної ситуації під час богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі православної церкви України біля храму були тільки священники та журналісти.
Михайлівський золотоверхий / Скриншот трансляції телеканалу UA:ПЕРШИЙ
Через загрозу поширення COVID-19 та карантинні обмеження, нагадаємо, влада та релігійні організації наполегливо закликали українців залишатися вдома, особливо під час великодніх свят.
Також і у МВС попереджали: якщо до храмів прийде бодай десята частина вірян – буде новий спалах COVID-19.
Як церкви рекомендують святкувати Великдень
- УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн. Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.
- УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
- У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.
- А от УПЦ Московського патріархату загрозу коронавірусу фактично ігнорують. Не дивно, що саме у Києво-Печерській лаврі, яка цій установі належить, зараз фіксують масштабний спалах COVID-19.
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Не зайвим буде нагадати про обмеження, які діють у період карантину / Інфографіка 24 каналу
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