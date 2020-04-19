Богослужение на Пасху: толпа верующих из Московского патриархата игнорировала карантин – фото

Прихожане УПЦ Московского патриархата собрались с начала суток 19 апреля на богослужения на Пасху в Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области. Лишь немногие люди имели маску, а о социальной дистанции даже говорить не приходится.

В Донецкой области в храме Московского патриархата прихожане пренебрегли требованиями карантина. Это можно было увидеть в трансляции на телеканале NewsOne .

Напомним В УПЦ МП призвали верующих приходить по благодатный огонь несмотря на карантин

Как люди в Свято-Успенской Святогорской лавре нарушили условия карантина

Буквально толпа людей, игнорируя требования карантина, шла к церкви.

Многие из людей не имели медицинских масок, и все полностью пренебрегали правилом социальной дистанции.

Ни один священник УПЦ МП, несмотря на нахождение рядом с большим количеством людей, маску не носил.



Священники и верующие УПЦ МП, среди которых много пожилых людей и детей / Скриншот с телеканала NewsOne



Судя по фото, ни о каком соблюдение социальной дистанции даже речи не идет / Скриншот с трансляции NewsOne



Ни один из священников, несмотря на толпу людей позади, маски не имел / Скриншот с трансляции NewsOne

Зато в аналогичной ситуации во время богослужения в Михайловском Златоверхом соборе Православной церкви Украины у храма были только священники и журналисты.



Михайловский Златоверхий / Скриншот трансляции телеканала UA:ПЕРВЫЙ

Из-за угрозы распространения COVID-19 и карантин, напомним, власти и религиозные организации настойчиво призывали украинцев оставаться дома, особенно во время пасхальных праздников.



Также и в МВД предупреждали: если в храмы придет хотя бы десятая часть верующих – будет новая вспышка COVID-19.

Как церкви рекомендуют праздновать Пасху

УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн. Дома можно прочитать молитву и окропить пасхальные блюда святой иорданской водой.

УГКЦ провозгласила диспензу, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.

В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ освящали пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.

А вот УПЦ Московского патриархата угрозу коронавируса фактически игнорирует. Неудивительно, что именно в Киево-Печерской лавре, которая этому учреждению принадлежит, сейчас фиксируют масштабную вспышку COVID-19.

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