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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Богослужение на Пасху: толпа верующих из Московского патриархата игнорировала карантин – фото

      - Читати новину українською
      Церковь, Пасха и карантин: кто придерживается, а кто игнорирует / Коллаж 24 канала

      Прихожане УПЦ Московского патриархата собрались с начала суток 19 апреля на богослужения на Пасху в Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области. Лишь немногие люди имели маску, а о социальной дистанции даже говорить не приходится.

      В Донецкой области в храме Московского патриархата прихожане пренебрегли требованиями карантина. Это можно было увидеть в трансляции на телеканале NewsOne.

      Напомним В УПЦ МП призвали верующих приходить по благодатный огонь несмотря на карантин

      Как люди в Свято-Успенской Святогорской лавре нарушили условия карантина

      • Буквально толпа людей, игнорируя требования карантина, шла к церкви.
      • Многие из людей не имели медицинских масок, и все полностью пренебрегали правилом социальной дистанции.
      • Ни один священник УПЦ МП, несмотря на нахождение рядом с большим количеством людей, маску не носил. 


      Священники и верующие УПЦ МП, среди которых много пожилых людей и детей / Скриншот с телеканала NewsOne


      Судя по фото, ни о каком соблюдение социальной дистанции даже речи не идет / Скриншот с трансляции NewsOne


      Ни один из священников, несмотря на толпу людей позади, маски не имел / Скриншот с трансляции NewsOne

      Зато в аналогичной ситуации во время богослужения в Михайловском Златоверхом соборе Православной церкви Украины у храма были только священники и журналисты. 


      Михайловский Златоверхий / Скриншот трансляции телеканала UA:ПЕРВЫЙ

      Из-за угрозы распространения COVID-19 и карантин, напомним, власти и религиозные организации настойчиво призывали украинцев оставаться дома, особенно во время пасхальных праздников.

      Также и в МВД предупреждали: если в храмы придет хотя бы десятая часть верующих – будет новая вспышка COVID-19.

      Как церкви рекомендуют праздновать Пасху

      • УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн. Дома можно прочитать молитву и окропить пасхальные блюда святой иорданской водой.
      • УГКЦ провозгласила диспензу, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.
      • В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ освящали пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.
      • А вот УПЦ Московского патриархата угрозу коронавируса фактически игнорирует. Неудивительно, что именно в Киево-Печерской лавре, которая этому учреждению принадлежит, сейчас фиксируют масштабную вспышку COVID-19. 

      К теме Десятки людей в Днепре стояли в очереди в Троицкую церковь: полиция открыла дело


      Не лишним будет напомнить об ограничениях, которые действуют в период карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Пасха Православная церковь Украины УПЦ МП Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Карантин в Украине 2020 Религия Новости Украины
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