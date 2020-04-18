В УПЦ МП призвали верующих приходить за Благодатным огнем

В Украинской православной церкви Московского патриархата обратились к прихожанам с призывом получить благодатный огонь. Раздавать его будут в Свято-Воскресенском храме в столице. И это несмотря на карантинные ограничения и многочисленные случаи заражений коронавирусом в церквях именно из-за их несоблюдения.

Об обращении к верующим с призывом приходить за благодатным огнем сообщили в просветительском отделе УПЦ МП.

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По благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия 18 апреля 2020 года, несмотря на усиленные карантинные мероприятия, планируется привоз Благодатного огня в Украину,

– говорится в сообщении.

Раздавать благодатный огонь хотят в Киеве в Свято-Воскресенском храме. УПЦ МП надеется, что это станет утешением для многих верующих. Особенно теперь, когда "из-за карантина многим украинцам придется праздновать Пасху дома".

Накануне из-за несоблюдения карантина очагом вспышки коронавируса стала Киево-Печерская лавра.

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Кроме Киево-Печерской лавры, коронавирус зафиксировали еще в одном столичном монастыре УПЦ МП – Ионинском. Впоследствии его закрыли на карантин.

Как Церковь рекомендует праздновать Пасху

УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.

Дома можно прочитать молитву и побрызгать пасхальные блюда святой иорданской водой.

УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.

В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будут освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.







Какие ограничения действуют сегодня в Украине в связи с карантином / Инфографика 24 канала