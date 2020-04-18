В УПЦ МП призвали верующих приходить за Благодатным огнем
В Украинской православной церкви Московского патриархата обратились к прихожанам с призывом получить благодатный огонь. Раздавать его будут в Свято-Воскресенском храме в столице. И это несмотря на карантинные ограничения и многочисленные случаи заражений коронавирусом в церквях именно из-за их несоблюдения.
Об обращении к верующим с призывом приходить за благодатным огнем сообщили в просветительском отделе УПЦ МП.
Обратите внимание Вспышка COVID-19 в Почаевской лавре: настоятель отказывается контактировать с медиками
По благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия 18 апреля 2020 года, несмотря на усиленные карантинные мероприятия, планируется привоз Благодатного огня в Украину,
– говорится в сообщении.
Раздавать благодатный огонь хотят в Киеве в Свято-Воскресенском храме. УПЦ МП надеется, что это станет утешением для многих верующих. Особенно теперь, когда "из-за карантина многим украинцам придется праздновать Пасху дома".
Накануне из-за несоблюдения карантина очагом вспышки коронавируса стала Киево-Печерская лавра.
Коронавирус в Киево-Печерской лавре: основное
- Еще 6 апреля стало известно о четырех случаях коронавируса в Киево-Печерской лавре. Со временем инфекция стала стремительно распространяться.
- Уже 10 апреля было известно о по меньшей мере 90 инфицированных. А 14 апреля количество зараженных перевалило за сотню.
- Святыню 13 апреля закрыли на карантин.
- Госпитализировали с подозрением на коронавирус и скандального настоятеля Киево-Печерской лавры Павла.
- Есть первые жертвы недуга. 12 апреля умер Нектарий 12 апреля, а на следующий день умер еще один монах, у которого было подозрение на COVID-19. 17 апреля ушел из жизни еще один монах лавры – Никодим.
- Количество больных ежедневно продолжает расти, а Министерство здравоохранения официально подтвердило, что одним из заболевших является скандальный настоятель лавры владыка Павел.
Кроме Киево-Печерской лавры, коронавирус зафиксировали еще в одном столичном монастыре УПЦ МП – Ионинском. Впоследствии его закрыли на карантин.
Как Церковь рекомендует праздновать Пасху
- УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.
- Дома можно прочитать молитву и побрызгать пасхальные блюда святой иорданской водой.
- УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.
- В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будут освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.
Какие ограничения действуют сегодня в Украине в связи с карантином / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Нечем дышать: где наиболее загрязненный воздух в миресегодня , 08:15
-
Дефицит в бюджете и новый сериал с Зеленским – итоги программы "Голобородько"сегодня , 10:31
-
Прогноз погоды на 18 апреля: днем солнечно и без осадков, а ночью – заморозкисегодня , 09:15
-
В Польше продлили легальные сроки пребывания для украинцевсегодня , 12:39
-
Украинские защитники отправили на лечение не менее 2 российских наемников: подробностисегодня , 08:21
-
Поздравление президента Владимира Зеленского с Пасхой: видеосегодня , 10:48