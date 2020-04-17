Коронавирус у настоятеля лавры Павла официально подтвердили – возможно
Тест на COVID-19 глава Киево-Печерской лавры сдал чуть ли не 4 апреля. Однако до сих пор никто о его результатах официально так и не сообщил. Так есть ли коронавирус у митрополита Павла? Если верить телеграмм-каналу Минздрава, то, вроде бы, есть. Но это не точно.
Подтверждено-неподтвержденный диагноз главы лавры
Вечером 16 апреля в официальном телеграмм-канале информации о коронавирусе Министерства здравоохранения Украины обнародовали пост, который можно считать первым официальным подтверждением того, что владыка Павел – наместник Киево-Печерской лавры – инфицирован коронавирусом.
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В посте говорится, что "в Киево-Печерской лавре выявлено почти 100 инфицированных коронавирусом, среди них и настоятель монастыря. За неделю там уже двое монахов умерли, а лавру решением столичной власти закрыли на карантин".
Публикация Минздрава в телеграмм-канале / Скриншот
С другой стороны, эта публикация не является информацией непосредственно от Минздрава, а вместо этого есть только пересылка публикации другого телеграмм-канала – "Вирусные истории". Этого канала нет в перечне официальных источников информации.
Поэтому может ли читатель окончательно поверить в то, что владыка Павел имеет подтвержденный диагноз COVID-19 – вопрос до сих пор открытый.
Коронавирус у митрополита Павла: предыстория
Ранее различные СМИ уже писали, со ссылками на свои источники, что коронавирус у Павла таки есть.
- Например, "Украинская правда" ссылалась на депутатов, которые являются меценатами УПЦ МП.
- Журналистка Соня Кошкина в своем телеграмм-канале писала, что несколько раз прямо об этом спрашивала в лавре, но так же прямо ей не отвечали. Причем не говорили ни "да", ни "нет", что позволило Кошкиной предположить очевидность того, что владыка Павел таки инфицирован.
- Когда главу Киево-Печерской лавры госпитализировали, то в пресс-службе лавры убеждали, что сделали это "на всякий случай" – он ведь имеет проблемы с давлением, а также сахарный диабет. Об этом писали в ТСН.
Впрочем, еще раз подчеркнем, официально до сих пор не сообщали о результатах теста на коронавирус митрополита Павла, который тот вроде бы сдал еще 4 апреля.
Отсутствие официальной информации по этому поводу, возможно, спровоцировано предысторией: несколько ранее Павел убеждал, что бояться надо греха, а не коронавируса, а еще и призвал ходить в церковь, несмотря на пандемию и карантин, и причащаться.
О коронавирусе в Киево-Печерской лавре: коротко
- 6 апреля стало известно о 4 первых случаях коронавируса в лавре. Тогда в Киеве было 267 инфицированных.
- Уже 10 апреля было известно о как минимум 90 инфицированных.
- Лавру закрыли на карантин 13 апреля.
- А 14 апреля стало известно о сотне инфицированных
- От последствий COVID-19 умерли уже как минимум двое монахов.
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Кто такой митрополит Павел и при чем здесь мерседесы
- Митрополит Павел (Петр Лебедь) более известен как "Паша-мерседес". Причина – в частых сопутствующих скандалах и любви митрополита к дорогим автомобилям и нелюбви к правилам дорожного движения.
- Павел – митрополит Российской православной церкви в Украине (более известная как УПЦ МП), а лавру Киево-Печерскую возглавляет с 1994 года.
- Павел, заметим, не только религиозный, но и политический деятель: например, в 2008 году он стал депутатом Киевского горсовета от "Партии регионов". Причем сначала планировал баллотироваться от коммунистов.
- Добавим, что митрополит Павел иногда творил настоящие чудеса: например, в 2012 и 2013 годах он не появлялся на заседаниях Киевсовета, но его карточка голосовала.
Важно! Правительство официально не закрывает церкви в период общего карантина и усиления ограничений, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Богослужения будут транслировать онлайн.
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