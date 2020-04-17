Коронавирус у настоятеля лавры Павла официально подтвердили – возможно

Тест на COVID-19 глава Киево-Печерской лавры сдал чуть ли не 4 апреля. Однако до сих пор никто о его результатах официально так и не сообщил. Так есть ли коронавирус у митрополита Павла? Если верить телеграмм-каналу Минздрава, то, вроде бы, есть. Но это не точно.

Подтверждено-неподтвержденный диагноз главы лавры

Вечером 16 апреля в официальном телеграмм-канале информации о коронавирусе Министерства здравоохранения Украины обнародовали пост, который можно считать первым официальным подтверждением того, что владыка Павел – наместник Киево-Печерской лавры – инфицирован коронавирусом.

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В посте говорится, что "в Киево-Печерской лавре выявлено почти 100 инфицированных коронавирусом, среди них и настоятель монастыря . За неделю там уже двое монахов умерли, а лавру решением столичной власти закрыли на карантин".



Публикация Минздрава в телеграмм-канале / Скриншот

С другой стороны, эта публикация не является информацией непосредственно от Минздрава, а вместо этого есть только пересылка публикации другого телеграмм-канала – " Вирусные истории ". Этого канала нет в перечне официальных источников информации.

Поэтому может ли читатель окончательно поверить в то, что владыка Павел имеет подтвержденный диагноз COVID-19 – вопрос до сих пор открытый.

Коронавирус у митрополита Павла: предыстория

Ранее различные СМИ уже писали, со ссылками на свои источники, что коронавирус у Павла таки есть.

Например, " Украинская правда " ссылалась на депутатов, которые являются меценатами УПЦ МП.

Журналистка Соня Кошкина в своем телеграмм-канале писала, что несколько раз прямо об этом спрашивала в лавре, но так же прямо ей не отвечали. Причем не говорили ни "да", ни "нет", что позволило Кошкиной предположить очевидность того, что владыка Павел таки инфицирован.

Когда главу Киево-Печерской лавры госпитализировали, то в пресс-службе лавры убеждали, что сделали это "на всякий случай" – он ведь имеет проблемы с давлением, а также сахарный диабет. Об этом писали в ТСН .

Впрочем, еще раз подчеркнем, официально до сих пор не сообщали о результатах теста на коронавирус митрополита Павла, который тот вроде бы сдал еще 4 апреля.

Отсутствие официальной информации по этому поводу, возможно, спровоцировано предысторией: несколько ранее Павел убеждал, что бояться надо греха, а не коронавируса, а еще и призвал ходить в церковь, несмотря на пандемию и карантин, и причащаться .

О коронавирусе в Киево-Печерской лавре: коротко

6 апреля стало известно о 4 первых случаях коронавируса в лавре. Тогда в Киеве было 267 инфицированных.

Уже 10 апреля было известно о как минимум 90 инфицированных.

Лавру закрыли на карантин 13 апреля.

А 14 апреля стало известно о сотне инфицированных

От последствий COVID-19 умерли уже как минимум двое монахов.

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Кто такой митрополит Павел и при чем здесь мерседесы

Митрополит Павел (Петр Лебедь) более известен как "Паша-мерседес". Причина – в частых сопутствующих скандалах и любви митрополита к дорогим автомобилям и нелюбви к правилам дорожного движения.

Павел – митрополит Российской православной церкви в Украине (более известная как УПЦ МП), а лавру Киево-Печерскую возглавляет с 1994 года.

Павел, заметим, не только религиозный, но и политический деятель: например, в 2008 году он стал депутатом Киевского горсовета от "Партии регионов". Причем сначала планировал баллотироваться от коммунистов.

Добавим, что митрополит Павел иногда творил настоящие чудеса : например, в 2012 и 2013 годах он не появлялся на заседаниях Киевсовета, но его карточка голосовала.

Важно! Правительство официально не закрывает церкви в период общего карантина и усиления ограничений, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Богослужения будут транслировать онлайн.