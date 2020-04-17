04:33
17 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Коронавирус у настоятеля лавры Павла официально подтвердили – возможно

      - Читати новину українською
      Есть ли коронавирус у митрополита Павла? / Коллаж 24 канала

      Тест на COVID-19 глава Киево-Печерской лавры сдал чуть ли не 4 апреля. Однако до сих пор никто о его результатах официально так и не сообщил. Так есть ли коронавирус у митрополита Павла? Если верить телеграмм-каналу Минздрава, то, вроде бы, есть. Но это не точно.

      Подтверждено-неподтвержденный диагноз главы лавры

      Вечером 16 апреля в официальном телеграмм-канале информации о коронавирусе Министерства здравоохранения Украины обнародовали пост, который можно считать первым официальным подтверждением того, что владыка Павел – наместник Киево-Печерской лавры – инфицирован коронавирусом.

      Смотрите также У Киево-Печерской лавры заметили четыре "скорые" за два часа: видео

      В посте говорится, что "в Киево-Печерской лавре выявлено почти 100 инфицированных коронавирусом, среди них и настоятель монастыря. За неделю там уже двое монахов умерли, а лавру решением столичной власти закрыли на карантин".


      Публикация Минздрава в телеграмм-канале / Скриншот

      С другой стороны, эта публикация не является информацией непосредственно от Минздрава, а вместо этого есть только пересылка публикации другого телеграмм-канала – "Вирусные истории". Этого канала нет в перечне официальных источников информации.

      Поэтому может ли читатель окончательно поверить в то, что владыка Павел имеет подтвержденный диагноз COVID-19 – вопрос до сих пор открытый.

      Коронавирус у митрополита Павла: предыстория

      Ранее различные СМИ уже писали, со ссылками на свои источники, что коронавирус у Павла таки есть.

      • Например, "Украинская правда" ссылалась на депутатов, которые являются меценатами УПЦ МП.
      • Журналистка Соня Кошкина в своем телеграмм-канале писала, что несколько раз прямо об этом спрашивала в лавре, но так же прямо ей не отвечали. Причем не говорили ни "да", ни "нет", что позволило Кошкиной предположить очевидность того, что владыка Павел таки инфицирован. 
      • Когда главу Киево-Печерской лавры госпитализировали, то в пресс-службе лавры убеждали, что сделали это "на всякий случай" – он ведь имеет проблемы с давлением, а также сахарный диабет. Об этом писали в ТСН.

      Впрочем, еще раз подчеркнем, официально до сих пор не сообщали о результатах теста на коронавирус митрополита Павла, который тот вроде бы сдал еще 4 апреля.

      Отсутствие официальной информации по этому поводу, возможно, спровоцировано предысторией: несколько ранее Павел убеждал, что бояться надо греха, а не коронавируса, а еще и призвал ходить в церковь, несмотря на пандемию и карантин, и причащаться.

      О коронавирусе в Киево-Печерской лавре: коротко

      • 6 апреля стало известно о 4 первых случаях коронавируса в лавре. Тогда в Киеве было 267 инфицированных.
      • Уже 10 апреля было известно о как минимум 90 инфицированных. 
      • Лавру закрыли на карантин 13 апреля.
      • А 14 апреля стало известно о сотне инфицированных
      • От последствий COVID-19 умерли уже как минимум двое монахов.

      К теме Минздрав назвал церкви, которые стали центрами коронавируса в Украине

      Кто такой митрополит Павел и при чем здесь мерседесы

      • Митрополит Павел (Петр Лебедь) более известен как "Паша-мерседес". Причина – в частых сопутствующих скандалах и любви митрополита к дорогим автомобилям и нелюбви к правилам дорожного движения.
      • Павел – митрополит Российской православной церкви в Украине (более известная как УПЦ МП), а лавру Киево-Печерскую возглавляет с 1994 года.
      • Павел, заметим, не только религиозный, но и политический деятель: например, в 2008 году он стал депутатом Киевского горсовета от "Партии регионов". Причем сначала планировал баллотироваться от коммунистов.
      • Добавим, что митрополит Павел иногда творил настоящие чудеса: например, в 2012 и 2013 годах он не появлялся на заседаниях Киевсовета, но его карточка голосовала. 

      Важно! Правительство официально не закрывает церкви в период общего карантина и усиления ограничений, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Богослужения будут транслировать онлайн.

      Где и сколько в Украине зафиксировано случаев коронавируса: смотрите карту

       

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье УПЦ МП Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Києво-Печерськая лавра Религия Новости Украины
      Комментарии

      Читайте также

      16 апреля , 22:26 Проститутки и свиньи: помощник нардепа обозвал женщин, находящихся на обсервации – видео
      Новини України 5396
      16 апреля , 23:39 Дым из Чернобыльской зоны пошел на Киев: воздух в столице самый загрязненный в мире – видео
      Новини України 11307
      16 апреля , 21:47 Карантин продолжат однозначно, – Садовый дал прогноз насколько долго
      Новини України 3977
      16 апреля , 22:17 Пожар в зоне отчуждения потушили, однако из-за сильного ветра ситуация – угрожающая
      Новини України 4957
      16 апреля , 21:54 Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса и показала новый вид соблазнительного стриптиза: видео
      Футбол 1456
      16 апреля , 21:56 Убытки в 25 млрд. за 8 месяцев: Лерос говорит, что передал НАБУ факты невероятной топ-коррупции
      Новини України 7232
      16 апреля , 22:56 Минздрав назвал церкви, которые стали центрами коронавируса в Украине
      Новини України 22486
      сегодня , 01:05 Новости о коронавирусе 16 апреля: новый симптом COVID-19 и пик в Украине в мае
      Новини України 14425
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      16 апреля , 21:00 "Спасти украинскую экономику": новый сериал, в котором Зеленский играет президента
      Антон Голобородько
      16 апреля , 20:46 Главные новости 16 апреля: обмен пленными и песчаные бури в Украине
      Емал Набі