Богослужения в церквях на Пасху не будут отменять
Праздничное богослужение на Пасху не будут запрещать из-за карантина. Однако, людей призывают остаться дома и смотреть трансляцию онлайн.
О таком решении властей сообщил президент Зеленский во время встречи с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом, пишет пресс-служба Украинской греко-католической церкви.
Что предшествовало Зеленский хочет внедрить защитные меры во время Пасхи для украинцев
Глава страны объяснил, что со стороны государственной власти принято принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую,
– говорится в сообщении.
Кроме того, президент отметил, что крайне необходимо максимально убедить людей оставаться дома и обеспечить их всем необходимым для празднования Пасхи. Ведь скопления людей в храмах или возле них несет серьезную угрозу жизни и здоровью.
Пасха в пандемии: коротко
- Эпидемиологи предполагают и готовятся к тому, что пасхальный период может быть временем наибольшего распространения вируса в Украине.
- Посол Украины в Польше Андрей Дещица призвал заробитчан не возвращаться в Украину на пасхальные праздники.
- 25 марта, после продления во всей Украине карантина и введения чрезвычайной ситуации, состоялось совещание президента Зеленского с главами церквей.
- Руководители церквей выразили понимание, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. На совещании рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей.
- Прихожанам должны разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.
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