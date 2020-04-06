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      Богослужения в церквях на Пасху не будут отменять

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      Богослужения в церквях на Пасху не будут отменять / Фото 24 каналу

      Праздничное богослужение на Пасху не будут запрещать из-за карантина. Однако, людей призывают остаться дома и смотреть трансляцию онлайн.

      О таком решении властей сообщил президент Зеленский во время встречи с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом, пишет пресс-служба Украинской греко-католической церкви.

      Что предшествовало Зеленский хочет внедрить защитные меры во время Пасхи для украинцев

      Глава страны объяснил, что со стороны государственной власти принято принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую,
      – говорится в сообщении.

      Кроме того, президент отметил, что крайне необходимо максимально убедить людей оставаться дома и обеспечить их всем необходимым для празднования Пасхи. Ведь скопления людей в храмах или возле них несет серьезную угрозу жизни и здоровью.

      Пасха в пандемии: коротко

      • Эпидемиологи предполагают и готовятся к тому, что пасхальный период может быть временем наибольшего распространения вируса в Украине.
      • Посол Украины в Польше Андрей Дещица призвал заробитчан не возвращаться в Украину на пасхальные праздники.
      • 25 марта, после продления во всей Украине карантина и введения чрезвычайной ситуации, состоялось совещание президента Зеленского с главами церквей.
      • Руководители церквей выразили понимание, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. На совещании рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей.
      • Прихожанам должны разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.

      Чому варто залишатися вдома
      Почему стоит оставаться дома / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 УГКЦ Владимир Зеленский Религия Пасха
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