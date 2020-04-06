Богослужения в церквях на Пасху не будут отменять

Праздничное богослужение на Пасху не будут запрещать из-за карантина. Однако, людей призывают остаться дома и смотреть трансляцию онлайн.

О таком решении властей сообщил президент Зеленский во время встречи с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом, пишет пресс-служба Украинской греко-католической церкви.

Что предшествовало Зеленский хочет внедрить защитные меры во время Пасхи для украинцев

Глава страны объяснил, что со стороны государственной власти принято принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую,

– говорится в сообщении.

Кроме того, президент отметил, что крайне необходимо максимально убедить людей оставаться дома и обеспечить их всем необходимым для празднования Пасхи. Ведь скопления людей в храмах или возле них несет серьезную угрозу жизни и здоровью.

Пасха в пандемии: коротко

Эпидемиологи предполагают и готовятся к тому, что пасхальный период может быть временем наибольшего распространения вируса в Украине.

в Украине. Посол Украины в Польше Андрей Дещица призвал заробитчан не возвращаться в Украину на пасхальные праздники.

на пасхальные праздники. 25 марта, после продления во всей Украине карантина и введения чрезвычайной ситуации, состоялось совещание президента Зеленского с главами церквей.

Руководители церквей выразили понимание, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. На совещании рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей.

в виде видеоконференции. На совещании рассмотрели Прихожанам должны разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.



Почему стоит оставаться дома / Инфографика 24 канала