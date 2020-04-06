Богослужіння у церквах на Великдень не скасовуватимуть

Святкову літургію на Великдень в Україні не заборонятимуть через карантин. Однак людей закликають залишитися вдома і дивитися трансляцію онлайн.

Про таке рішення влади повідомив президент Зеленський під час зустрічі із главою УГКЦ Блаженнішим Святославом, пише пресслужба Української греко-католицької церкви.

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Очільник країни пояснив, що з боку державної влади прийняте принципове рішення дати можливість звершувати пасхальні богослужіння та транслювати їх наживо,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, президент зазначив, що вкрай необхідно максимально переконати людей залишатися вдома та забезпечити їх усім необхідним для святкування Великодня. Адже скупчення людей у храмах чи біля них несе неабияку загрозу життю та здоров'ю.

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Епідеміологи припускають і готуються до того, що пасхальний період може бути часом найбільшого поширення вірусу в Україні.

в Україні. Посол України в Польщі Андрій Дещиця закликав заробітчан не повертатися в Україну на великодні свята.

на великодні свята. 25 березня, опісля продовження в усій Україні карантину та запровадження надзвичайної ситуації, відбулася нарада президента Зеленського із главами церков.

Керівники церков висловили розуміння, що богослужіння можна проводити онлайн , у вигляді відеоконференції. На нараді розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков .

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Чому варто залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу