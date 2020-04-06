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      Богослужіння у церквах на Великдень не скасовуватимуть

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      Богослужіння у церквах на Великдень не скасовуватимуть / Фото 24 каналу

      Святкову літургію на Великдень в Україні не заборонятимуть через карантин. Однак людей закликають залишитися вдома і дивитися трансляцію онлайн.

      Про таке рішення влади повідомив президент Зеленський під час зустрічі із главою УГКЦ Блаженнішим Святославом, пише пресслужба Української греко-католицької церкви.

      Що передувало Зеленський хоче впровадити захисні заходи під час Великодня для українців

      Очільник країни пояснив, що з боку державної влади прийняте принципове рішення дати можливість звершувати пасхальні богослужіння та транслювати їх наживо,
      – йдеться у повідомленні.

      Окрім того, президент зазначив, що вкрай необхідно максимально переконати людей залишатися вдома та забезпечити їх усім необхідним для святкування Великодня. Адже скупчення людей у храмах чи біля них несе неабияку загрозу життю та здоров'ю.

      Великдень у час пандемії: коротко

      • Епідеміологи припускають і готуються до того, що пасхальний період може бути часом найбільшого поширення вірусу в Україні.
      • Посол України в Польщі Андрій Дещиця закликав заробітчан не повертатися в Україну на великодні свята.
      • 25 березня, опісля продовження в усій Україні карантину та запровадження надзвичайної ситуації, відбулася нарада президента Зеленського із главами церков.
      • Керівники церков висловили розуміння, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. На нараді розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков.
      • Парафіянам мають роз'яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.

      Чому варто залишатися вдома
      Чому варто залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України УГКЦ Володимир Зеленський Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Релігія Великдень
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