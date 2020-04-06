Богослужіння у церквах на Великдень не скасовуватимуть
Святкову літургію на Великдень в Україні не заборонятимуть через карантин. Однак людей закликають залишитися вдома і дивитися трансляцію онлайн.
Про таке рішення влади повідомив президент Зеленський під час зустрічі із главою УГКЦ Блаженнішим Святославом, пише пресслужба Української греко-католицької церкви.
Що передувало Зеленський хоче впровадити захисні заходи під час Великодня для українців
Очільник країни пояснив, що з боку державної влади прийняте принципове рішення дати можливість звершувати пасхальні богослужіння та транслювати їх наживо,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, президент зазначив, що вкрай необхідно максимально переконати людей залишатися вдома та забезпечити їх усім необхідним для святкування Великодня. Адже скупчення людей у храмах чи біля них несе неабияку загрозу життю та здоров'ю.
Великдень у час пандемії: коротко
- Епідеміологи припускають і готуються до того, що пасхальний період може бути часом найбільшого поширення вірусу в Україні.
- Посол України в Польщі Андрій Дещиця закликав заробітчан не повертатися в Україну на великодні свята.
- 25 березня, опісля продовження в усій Україні карантину та запровадження надзвичайної ситуації, відбулася нарада президента Зеленського із главами церков.
- Керівники церков висловили розуміння, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. На нараді розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков.
- Парафіянам мають роз'яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.
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