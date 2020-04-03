Зеленський хоче впровадити захисні заходи під час Великодня для українців

Президент Зеленський обговорив заходи, які можуть запровадити для безпеки українців під час святкування Великодня. Релігійне свято припадає на 19 квітня, а щонайменше до 24-го в Україні триватиме карантин через загрозу поширення COVID-19.

Додаткові заходи з убезпечення українців під час Великодніх свят обговорювалися на щоденній селекторній нараді за головуванням Володимира Зеленського. Про це йдеться на сайті глави держави.

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Ми маємо зробити все, щоб убезпечити українців від епідемії коронавірусу. Великдень – це завжди важливий період для людей, період єднання родин. Упевнений, що українці розуміють, що в цей важливий час треба ще й берегти найближчих,

– наголосив Зеленський.

Які захисні заходи можуть впровадити для українців під час Великодня:

Розглядається питання посилення контролю за носінням масок.

Обмеження скупчення людей.

Влада розглядає питання про режим проведення богослужінь.

Окрім того, на селекторній нараді розглядали нові поставки тестів та медобладнання в Україну. Відомо, що 3 квітня до областей відвантажують першу партію багаторазових захисних костюмів для лікарів. До кінця наступного тижня медичні заклади отримають 12 тисяч одиниць такого захисного одягу.

Глава МОЗ, своєю чергою, доповів, що відбувається ліцензування українських підприємств для виготовлення препаратів, які допоможуть почати долати COVID-19 на початкових стадіях та уникати ускладнень.

Зеленському відзвітували про те, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вирушив на Тернопільщину. Там зараз складна ситуація зі спалахом COVID-19 та забезпеченням медиків необхідними засобами захисту.