Великодень 2020: як коронавірус вплине на святкування Пасхи

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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

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      Які ризики скасування святкування Великодня? / 24 канал

      За кілька тижнів християни святкуватимуть Великдень. Як проходитиме в Україні Великдень у зв’язку з пандемією коронавірусу, чи можуть скасувати традиційне святкування, – в матеріалі сайту 24 каналу.

      Не розганяти паніку напередодні Великодня

      Цього року Воскресіння Христове святкуватимуть 19 квітня. Наразі в Україні діє карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу – до 3 квітня. Втім, його можуть продовжити, залежно від обставин. Як наголосив в інтерв’ю 24 каналу заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря, до Великодня ще чотири тижня, тому не треба завчасно панікувати.

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      Усі рішення з приводу святкування Великодня будуть публічно оголошені в належний час. Не треба розганяти паніку, щоб люди не хвилювалися і не сварилися,
      – підкреслив архієпископ Євстратій Зоря.


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      Натомість протоієрей Української греко-католицької церкви Ігор Яців зауважив: УГКЦ розробляє різні версії і сценарії, як проходитиме Великдень, а також служіння в страсний тиждень. Ситуація змінюється щодня, тому поки рано говорити про конкретику.

      Питання щодо проведення Великодня вивчається. Наперед будуть видані рекомендації, як поводитися, в першу чергу, священникам, в організації богослужінь під час страсного тижня і на Великдень. Але УГКЦ – глобальна церква. Це стосуватиметься не тільки України, а й інших держав. Зокрема, Італії, де понад 140 парафій,
      – говорить протоієрей Ігор Яців.

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      Що рекомендує церква на час карантину

      Православна Церква України

      • настоятелям храмів, головам релігійних громад суворо дотримуватись правил карантину. Під час подання благословення мирянам священник не повинен подавати їм руку для цілування;
      • у храмах дотримуватися санітарних норм: прибирати, протирати ікони та інші святині, ручки вхідних дверей спеціальними дезінфікуючими розчинами;
      • обмежити присутність на богослужінні віруючих до 10 осіб. Запровадити, де це можливо, трансляцію богослужінь через мережу, заохочуючи парафіян до звершення домашньої молитви;
      • ікони, хрести, розп‘яття – достатньо звершити поклон і перехреститися, не цілуючи їх;
      • храми, де вони є відкритими протягом дня, не зачиняти. Настоятелям та клірикам чергувати, поодинці, приймаючи парафіян, звершуючи для них Таїнство Сповіді та подаючи причастя Святих Христових Тайн;
      • хворим, особливо на простудні хвороби, особам старшого, пенсійного віку, дітям, на період дії карантину залишатися вдома.


      Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Українська греко-католицька церква

      • УГКЦ закликає громадян України дотримуватись розпоряджень держави щодо карантину;
      • людям похилого віку та з дітьми надати перевагу домашній молитві;
      • через епідемію коронавірусу вірянам дозволяється не цілувати ікони.

      Богослужіння онлайн

      Через пандемію коронавірусу і карантин президент Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян – онлайн, аби не створювати скупчення людей і не сприяти поширенню коронавірусу.

      Дякую тим главам церков, які розуміють небезпеку та проводять богослужіння без людей, у режимі онлайн. Впевнений, що й інші глави доєднаються до такої вимушеної практики. Адже сьогодні людям справді дуже потрібна віра, але не менше їм потрібна елементарна безпека,
      – сказав Зеленський.

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      Як розповів архієпископ Євстратій Зоря, служби проводяться відповідно до рішень і розпоряджень, ухвалених владою, – центральною і місцевою. Зокрема, зауважує священник, щодо обмежень зібрань через карантин.

      Свобода совісті може обмежуватися в законний спосіб в інтересах суспільства. Зокрема, громадського здоров’я. Є практичні рекомендації ПЦУ щодо проведення богослужінь. Богослужіння відбуваються в межах норм, визначених державою. Якщо ухвалюватимуться нові документи, запроваджуватимуться нові обмеження, ПЦУ їх дотримуватиметься і щодо церковних зібрань,
      – наголошує Євстратій Зоря.

      Архієпископ зазначає: на богослужіннях поменшало людей, і ПЦУ вдячна вірянам, що прислухалися до заклику церкви – дотримуватися самоізоляції і перебувати вдома. Разом із тим, говорить Євстратій Зоря, церква – важлива суспільна інституція. Особливо, зараз. Богослужіння – не віртуальна подія. Тому воно звершується, дотримуючись обмежень. Немає логічних підстав для того, щоб повністю припинити богослужіння і закрити храми.

      За словами протоієрея Ігоря Яціва, Українська греко-католицька церква давно практикує щонедільні телевізійні трансляції з Патріаршого Собору Воскресіння Христового. І зараз цим користуються все більше людей. На богослужінні 22 березня кількість переглядів склала понад 400 тисяч.

      Під час карантину глава церкви Блаженніший Святослав і єпископи на богослужіннях наголошують не йти до церкви, залишатися вдома і дивитися трансляції,
      – наголосив протоієрей Ігор Яців.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус Covid-19 Статті Публікації Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Православна церква України УГКЦ Великдень
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