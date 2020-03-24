Великодень 2020: як коронавірус вплине на святкування Пасхи
За кілька тижнів християни святкуватимуть Великдень. Як проходитиме в Україні Великдень у зв’язку з пандемією коронавірусу, чи можуть скасувати традиційне святкування, – в матеріалі сайту 24 каналу.
Не розганяти паніку напередодні Великодня
Цього року Воскресіння Христове святкуватимуть 19 квітня. Наразі в Україні діє карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу – до 3 квітня. Втім, його можуть продовжити, залежно від обставин. Як наголосив в інтерв’ю 24 каналу заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря, до Великодня ще чотири тижня, тому не треба завчасно панікувати.
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Усі рішення з приводу святкування Великодня будуть публічно оголошені в належний час. Не треба розганяти паніку, щоб люди не хвилювалися і не сварилися,
– підкреслив архієпископ Євстратій Зоря.
Великдень – одне з наулюбленіших релігійних свят в Україні / Фото 24 каналу
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Натомість протоієрей Української греко-католицької церкви Ігор Яців зауважив: УГКЦ розробляє різні версії і сценарії, як проходитиме Великдень, а також служіння в страсний тиждень. Ситуація змінюється щодня, тому поки рано говорити про конкретику.
Питання щодо проведення Великодня вивчається. Наперед будуть видані рекомендації, як поводитися, в першу чергу, священникам, в організації богослужінь під час страсного тижня і на Великдень. Але УГКЦ – глобальна церква. Це стосуватиметься не тільки України, а й інших держав. Зокрема, Італії, де понад 140 парафій,
– говорить протоієрей Ігор Яців.
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Що рекомендує церква на час карантину
Православна Церква України
- настоятелям храмів, головам релігійних громад суворо дотримуватись правил карантину. Під час подання благословення мирянам священник не повинен подавати їм руку для цілування;
- у храмах дотримуватися санітарних норм: прибирати, протирати ікони та інші святині, ручки вхідних дверей спеціальними дезінфікуючими розчинами;
- обмежити присутність на богослужінні віруючих до 10 осіб. Запровадити, де це можливо, трансляцію богослужінь через мережу, заохочуючи парафіян до звершення домашньої молитви;
- ікони, хрести, розп‘яття – достатньо звершити поклон і перехреститися, не цілуючи їх;
- храми, де вони є відкритими протягом дня, не зачиняти. Настоятелям та клірикам чергувати, поодинці, приймаючи парафіян, звершуючи для них Таїнство Сповіді та подаючи причастя Святих Христових Тайн;
- хворим, особливо на простудні хвороби, особам старшого, пенсійного віку, дітям, на період дії карантину залишатися вдома.
Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу
Українська греко-католицька церква
- УГКЦ закликає громадян України дотримуватись розпоряджень держави щодо карантину;
- людям похилого віку та з дітьми надати перевагу домашній молитві;
- через епідемію коронавірусу вірянам дозволяється не цілувати ікони.
Богослужіння онлайн
Через пандемію коронавірусу і карантин президент Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян – онлайн, аби не створювати скупчення людей і не сприяти поширенню коронавірусу.
Дякую тим главам церков, які розуміють небезпеку та проводять богослужіння без людей, у режимі онлайн. Впевнений, що й інші глави доєднаються до такої вимушеної практики. Адже сьогодні людям справді дуже потрібна віра, але не менше їм потрібна елементарна безпека,
– сказав Зеленський.
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Як розповів архієпископ Євстратій Зоря, служби проводяться відповідно до рішень і розпоряджень, ухвалених владою, – центральною і місцевою. Зокрема, зауважує священник, щодо обмежень зібрань через карантин.
Свобода совісті може обмежуватися в законний спосіб в інтересах суспільства. Зокрема, громадського здоров’я. Є практичні рекомендації ПЦУ щодо проведення богослужінь. Богослужіння відбуваються в межах норм, визначених державою. Якщо ухвалюватимуться нові документи, запроваджуватимуться нові обмеження, ПЦУ їх дотримуватиметься і щодо церковних зібрань,
– наголошує Євстратій Зоря.
Архієпископ зазначає: на богослужіннях поменшало людей, і ПЦУ вдячна вірянам, що прислухалися до заклику церкви – дотримуватися самоізоляції і перебувати вдома. Разом із тим, говорить Євстратій Зоря, церква – важлива суспільна інституція. Особливо, зараз. Богослужіння – не віртуальна подія. Тому воно звершується, дотримуючись обмежень. Немає логічних підстав для того, щоб повністю припинити богослужіння і закрити храми.
За словами протоієрея Ігоря Яціва, Українська греко-католицька церква давно практикує щонедільні телевізійні трансляції з Патріаршого Собору Воскресіння Христового. І зараз цим користуються все більше людей. На богослужінні 22 березня кількість переглядів склала понад 400 тисяч.
Під час карантину глава церкви Блаженніший Святослав і єпископи на богослужіннях наголошують не йти до церкви, залишатися вдома і дивитися трансляції,
– наголосив протоієрей Ігор Яців.