В Україні 25 березня оголосили Днем загальної молитви

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій оголосила 25 березня 2020 року Днем загальної молитви і посту за Україну. Цього дня усіх вірян закликають помолитися за швидше одужання хворих.

Вірян просять помолитися та об'єднати зусилля задля спільного блага. Про введення дня загальної молитви повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

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Однак до спільної молитви вірян закликають не у храмах. Хоч прямо у листі-зверненні про це не йдеться, там зазначено, що "варто залишатися на місцях свого перебування".

Ми закликаємо віруючих різних конфесій, а особливо тих в нашій державі, від кого зараз залежить ухвалення складних та відповідальних рішень, у цей день проявити смирення і покаяння перед Богом, залишаючись кожен у місці свого перебування,

– йдеться у зверненні.

Також церква закликає допомагати нужденним та не забувати про благодійчсність. Окремо наголошують і на необхідності дотримань правил гігієни та вимог карантину.

Церква і карантин: коротко