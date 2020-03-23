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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      В Україні 25 березня оголосили Днем загальної молитви

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      В Україні 25 березня оголосили Днем загальної молитви / Фото 24 каналу

      Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій оголосила 25 березня 2020 року Днем загальної молитви і посту за Україну. Цього дня усіх вірян закликають помолитися за швидше одужання хворих.

      Вірян просять помолитися та об'єднати зусилля задля спільного блага. Про введення дня загальної молитви повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

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      Однак до спільної молитви вірян закликають не у храмах. Хоч прямо у листі-зверненні про це не йдеться, там зазначено, що "варто залишатися на місцях свого перебування".

      Ми закликаємо віруючих різних конфесій, а особливо тих в нашій державі, від кого зараз залежить ухвалення складних та відповідальних рішень, у цей день проявити смирення і покаяння перед Богом, залишаючись кожен у місці свого перебування,
      – йдеться у зверненні.

      Також церква закликає допомагати нужденним та не забувати про благодійчсність. Окремо наголошують і на необхідності дотримань правил гігієни та вимог карантину.

      Церква і карантин: коротко

      • Православна церква України затвердила молитву проти коронавірусу. Текст можна подивитися за посиланням
      • Вселенський патріарх Варфоломій наказав припинити всі церковні служби.
      • У Православній церкві КП почали дезінфікувати ікони та тимчасово не радять цілувати дерев'яний хрест.
      • Влада тимчасово заборонила церковні служби і обряди, оскільки вони підпадають під загальну заборону масових  зібрань у понад 10 осіб.
      • Патріарх Філарет заявив, що однією з причин коронавірусу була гомосексуальність, яка поширена у світі.

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус в Україні Великий піст Традиції Православна церква України УПЦ КП Карантин в Україні 2020 Новини України
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