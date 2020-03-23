В Україні 25 березня оголосили Днем загальної молитви
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій оголосила 25 березня 2020 року Днем загальної молитви і посту за Україну. Цього дня усіх вірян закликають помолитися за швидше одужання хворих.
Вірян просять помолитися та об'єднати зусилля задля спільного блага. Про введення дня загальної молитви повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.
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Однак до спільної молитви вірян закликають не у храмах. Хоч прямо у листі-зверненні про це не йдеться, там зазначено, що "варто залишатися на місцях свого перебування".
Ми закликаємо віруючих різних конфесій, а особливо тих в нашій державі, від кого зараз залежить ухвалення складних та відповідальних рішень, у цей день проявити смирення і покаяння перед Богом, залишаючись кожен у місці свого перебування,
– йдеться у зверненні.
Також церква закликає допомагати нужденним та не забувати про благодійчсність. Окремо наголошують і на необхідності дотримань правил гігієни та вимог карантину.
Церква і карантин: коротко
- Православна церква України затвердила молитву проти коронавірусу. Текст можна подивитися за посиланням.
- Вселенський патріарх Варфоломій наказав припинити всі церковні служби.
- У Православній церкві КП почали дезінфікувати ікони та тимчасово не радять цілувати дерев'яний хрест.
- Влада тимчасово заборонила церковні служби і обряди, оскільки вони підпадають під загальну заборону масових зібрань у понад 10 осіб.
- Патріарх Філарет заявив, що однією з причин коронавірусу була гомосексуальність, яка поширена у світі.