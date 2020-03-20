ПЦУ почала виготовляти антисептики: їх безкоштовно роздають по містах

Православна церква України вступила у боротьбу з коронавірусом. Так, священнослужителі церкви почали власноруч виготовляти антисептики, їх безкоштовно роздають у різних містах України найбільш вразливим до інфекції групам населення.

Про ініціативу інформує пресслужба ПЦУ на своїй фейсбук-сторінці. У церкві кажуть: станом на 20 березня встигли розповсюдити майже 2 тисячі флаконів із дезінфікуючим засобом.

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Його виготовляють власноруч, чітко дотримуючись рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Що входить до складу антисептика від ПЦУ:

Етанол або ізопропіловий спирт;

Перекису водню;

Гліцерин.

18 березня у Києві віддали перші 150 антисептиків для найвразливіших категорій населення: людям літнього віку, тим, хто опинився у скрутній ситуації або не має наразі житла. Наразі майже 2 тисячі флаконів розповсюдили у столиці та розіслали до великих міст: Маріуполя, Харкова, Одеси,

– звітують у ПЦУ.

Зараз священнослужителі звертаються до парафій Православної Церкви України у Києві та благодійних організацій, які можуть розповсюджувати антисептики.