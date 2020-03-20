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      ПЦУ почала виготовляти антисептики: їх безкоштовно роздають по містах

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      Священники ПЦУ почали виготовляти антисептик / Фото із соцмереж

      Православна церква України вступила у боротьбу з коронавірусом. Так, священнослужителі церкви почали власноруч виготовляти антисептики, їх безкоштовно роздають у різних містах України найбільш вразливим до інфекції групам населення.

      Про ініціативу інформує пресслужба ПЦУ на своїй фейсбук-сторінці. У церкві кажуть: станом на 20 березня встигли розповсюдити майже 2 тисячі флаконів із дезінфікуючим засобом.

      До теми Як зробити антисептик в домашніх умовах: рекомендації ВООЗ

      Його виготовляють власноруч, чітко дотримуючись рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я.

      Що входить до складу антисептика від ПЦУ:

      • Етанол або ізопропіловий спирт;
      • Перекису водню;
      • Гліцерин.

      18 березня у Києві віддали перші 150 антисептиків для найвразливіших категорій населення: людям літнього віку, тим, хто опинився у скрутній ситуації або не має наразі житла. Наразі майже 2 тисячі флаконів розповсюдили у столиці та розіслали до великих міст: Маріуполя, Харкова, Одеси,
      – звітують у ПЦУ.

      Зараз священнослужителі звертаються до парафій Православної Церкви України у Києві та благодійних організацій, які можуть розповсюджувати антисептики.

      як приготувати антисептик у домашніх умовах
      Як приготувати антисептик у домашніх умовах / Інфографіка 24 каналу
       
      Як ще ПЦУ бореться з поширенням коронавірусу в Україні: 
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Карантин в Україні 2020 Здоров'я Коронавірус в Україні Новини України Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Релігія Православна церква України Гігієна
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