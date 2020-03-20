ПЦУ начала изготавливать антисептики: их бесплатно раздают по городам
Православная церковь Украины вступила в борьбу с коронавирусом. Так, священнослужители церкви начали собственноручно изготавливать антисептики, их бесплатно раздают в разных городах Украины наиболее уязвимым к инфекции группам населения.
Об инициативе информирует пресс-служба ПЦУ на своей странице в фейсбук. В церкви говорят: по состоянию на 20 марта успели распространить почти 2 тысячи флаконов с дезинфицирующим средством.
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Его изготавливают собственноручно, четко следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
Что входит в состав антисептика от ПЦУ:
- Этанол или изопропиловый спирт;
- Перекись водорода;
- Глицерин.
18 марта в Киеве отдали первые 150 антисептиков для самых уязвимых категорий населения: людям пожилого возраста, тем, кто оказался в затруднительной ситуации или не имеет пока жилья. Сейчас почти 2 тысячи флаконов распространили в столице и разослали в крупные города: Мариуполь, Харьков, Одессу,
– отчитываются в ПЦУ.
Сейчас священнослужители обращаются к приходам Православной Церкви Украины в Киеве и благотворительным организациям, которые могут распространять антисептики.