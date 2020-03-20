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      ПЦУ начала изготавливать антисептики: их бесплатно раздают по городам

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      Православная церковь Украины вступила в борьбу с коронавирусом. Так, священнослужители церкви начали собственноручно изготавливать антисептики, их бесплатно раздают в разных городах Украины наиболее уязвимым к инфекции группам населения.

      Об инициативе информирует пресс-служба ПЦУ на своей странице в фейсбук. В церкви говорят: по состоянию на 20 марта успели распространить почти 2 тысячи флаконов с дезинфицирующим средством.

      К теме Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ

      Его изготавливают собственноручно, четко следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

      Что входит в состав антисептика от ПЦУ:

      • Этанол или изопропиловый спирт;
      • Перекись водорода;
      • Глицерин.

      18 марта в Киеве отдали первые 150 антисептиков для самых уязвимых категорий населения: людям пожилого возраста, тем, кто оказался в затруднительной ситуации или не имеет пока жилья. Сейчас почти 2 тысячи флаконов распространили в столице и разослали в крупные города: Мариуполь, Харьков, Одессу,
      – отчитываются в ПЦУ.

      Сейчас священнослужители обращаются к приходам Православной Церкви Украины в Киеве и благотворительным организациям, которые могут распространять антисептики.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Здоровье Религия Православная церковь Украины Гигиена
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