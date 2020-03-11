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      Коронавирус и церковь: ответ священника ПЦУ о карантине в Украине

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      Церковь – средоточие покоя и служения ближнему. Надо молиться и одновременно принимать все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса. Надо быть готовым и не паниковать.

      Об этом 24 каналу рассказал протоиерей Православной церкви Украины Георгий Коваленко.

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      В такой ситуации, когда есть угроза распространения вируса, должна быть вера и ответственность. Как верующие люди, мы надеемся на молитву и Бога. Как ответственные граждане, должны призвать верующих следовать всем советам врачей. Ответственность – главный предохранитель. Церковь не будет устанавливать заборы,
      – говорит Георгий Коваленко.

      Священник добавляет: не надо путать церковь, которую иногда образно называют больницей для души, с настоящей больницей, где лечат тело и вирусные инфекции. А это значит, что церковь в отношении инфекционных опасностей будет выполнять и распространять те установки, которые будут давать специалисты. Кроме того, по словам Георгия Коваленко, уже есть определенная тенденция: на причастии в церкви, где священник служил, не было людей с признаками ОРВИ, что говорит об их ответственности.

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      Во-вторых, подчеркивает Георгий Коваленко, есть другое направление: церковь – это люди, которые готовы жертвенно служить ближнему. Люди, которые не боятся болезней и смертоносных вирусов.

      Церковные люди должны быть примером жертвенного служения, вдохновлять врачей и тех людей, кто сегодня на первом краю. Украина пока не в зоне турбулентности, поэтому не надо паниковать раньше времени,
      – отмечает протоиерей Георгий Коваленко.

      Главное о Covid-19

      • По состоянию на 10 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 114 452 человек, из них умерли – более 4 тысяч человек. Выздоровели 62 тысячи человек.
      • Коронавирус распространился на все европейские страны, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – более 9 тысяч человек.
      • В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.
      • Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
      • Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел житель Черновцов, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.
      • 11 марта Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне.
      • Папа Римский Франциск призвал священников посетить прихожан, которые лечатся от коронавируса. И поддержать медперсонал, который им в этом помогает.

      коронавірус
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости политики Новости Украины Православная церковь Украины
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