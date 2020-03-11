Коронавирус и церковь: ответ священника ПЦУ о карантине в Украине

Церковь – средоточие покоя и служения ближнему. Надо молиться и одновременно принимать все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса. Надо быть готовым и не паниковать.

Об этом 24 каналу рассказал протоиерей Православной церкви Украины Георгий Коваленко.

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В такой ситуации, когда есть угроза распространения вируса, должна быть вера и ответственность. Как верующие люди, мы надеемся на молитву и Бога. Как ответственные граждане, должны призвать верующих следовать всем советам врачей. Ответственность – главный предохранитель. Церковь не будет устанавливать заборы,

– говорит Георгий Коваленко.

Священник добавляет: не надо путать церковь, которую иногда образно называют больницей для души, с настоящей больницей, где лечат тело и вирусные инфекции. А это значит, что церковь в отношении инфекционных опасностей будет выполнять и распространять те установки, которые будут давать специалисты. Кроме того, по словам Георгия Коваленко, уже есть определенная тенденция: на причастии в церкви, где священник служил, не было людей с признаками ОРВИ, что говорит об их ответственности.

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Во-вторых, подчеркивает Георгий Коваленко, есть другое направление: церковь – это люди, которые готовы жертвенно служить ближнему. Люди, которые не боятся болезней и смертоносных вирусов.

Церковные люди должны быть примером жертвенного служения, вдохновлять врачей и тех людей, кто сегодня на первом краю. Украина пока не в зоне турбулентности, поэтому не надо паниковать раньше времени,

– отмечает протоиерей Георгий Коваленко.

Главное о Covid-19

По состоянию на 10 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 114 452 человек, из них умерли – более 4 тысяч человек. Выздоровели 62 тысячи человек.

Коронавирус распространился на все европейские страны, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – более 9 тысяч человек.

В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.

Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел житель Черновцов, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.

11 марта Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне.

Папа Римский Франциск призвал священников посетить прихожан, которые лечатся от коронавируса. И поддержать медперсонал, который им в этом помогает.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала