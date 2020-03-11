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      Коронавірус й церква: відповідь священника ПЦУ про карантин в Україні

      - Читать новость на русском
      У церкві часто відбувається скупчення людей / 24 канал

      Церква – осередок спокою і служіння ближньому. Треба молитися і одночасно вживати всіх необхідних заходів для запобігання розповсюдження коронавірусу. Треба бути готовим і не панікувати.

      Про це 24 каналу розповів протоієрей Православної церкви України Георгій Коваленко.

      Увага По всій Україні ввели карантин через коронавірус

      У такій ситуації, коли є загроза розповсюдження вірусу, повинна бути віра і відповідальність. Як віруючі люди, ми сподіваємося на молитву і Бога. Як відповідальні громадяни, повинні закликати вірян дотримуватися всіх порад лікарів. Відповідальність – головний запобіжник. Церква не встановлюватиме паркани,
      – зауважує Георгій Коваленко.

      Священник додає: не треба плутати церкву, яку іноді образно називають лікарнею для душі, зі справжньою лікарнею, де лікують тіло і вірусні інфекції. А це означає, що церква щодо інфекційних небезпек виконуватиме та поширюватиме ті настанови, які даватимуть фахівці. Крім того, за словами Георгія Коваленка, вже є певна тенденція: на причасті в церкві, де священник правив службу, не було людей з ознаками ГРВІ, що говорить про їхню відповідальність.

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      По-друге, підкреслює Георгій Коваленко, є інший напрямок – церква, це люди, які готові жертовно служити ближньому. Люди, які не бояться хвороб і смертоносних вірусів.

      Церковні люди повинні бути прикладом жертовного служіння, надихати лікарів і тих людей, хто сьогодні на першому краю. Україна поки не в зоні турбулентності, тому не треба панікувати завчасно,
      – наголошує протоієрей Георгій Коваленко.

      Головне про Covid-19

      • Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 114 452 людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.
      • Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – понад 9 тисяч людей.
      • У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.
      • Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
      • Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.
      • 11 березня Кабмін ухвалив рішення про введення карантину на загальнонаціональному рівні.

      Папа Римський Франциск закликав священників відвідати парафіян, які лікуються від коронавірусу. Та підтримати медперсонал, який їм у цьому допомагає.

      коронавірус
      Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини політики Новини України Православна церква України
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