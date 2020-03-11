Коронавірус й церква: відповідь священника ПЦУ про карантин в Україні
Церква – осередок спокою і служіння ближньому. Треба молитися і одночасно вживати всіх необхідних заходів для запобігання розповсюдження коронавірусу. Треба бути готовим і не панікувати.
Про це 24 каналу розповів протоієрей Православної церкви України Георгій Коваленко.
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У такій ситуації, коли є загроза розповсюдження вірусу, повинна бути віра і відповідальність. Як віруючі люди, ми сподіваємося на молитву і Бога. Як відповідальні громадяни, повинні закликати вірян дотримуватися всіх порад лікарів. Відповідальність – головний запобіжник. Церква не встановлюватиме паркани,
– зауважує Георгій Коваленко.
Священник додає: не треба плутати церкву, яку іноді образно називають лікарнею для душі, зі справжньою лікарнею, де лікують тіло і вірусні інфекції. А це означає, що церква щодо інфекційних небезпек виконуватиме та поширюватиме ті настанови, які даватимуть фахівці. Крім того, за словами Георгія Коваленка, вже є певна тенденція: на причасті в церкві, де священник правив службу, не було людей з ознаками ГРВІ, що говорить про їхню відповідальність.
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По-друге, підкреслює Георгій Коваленко, є інший напрямок – церква, це люди, які готові жертовно служити ближньому. Люди, які не бояться хвороб і смертоносних вірусів.
Церковні люди повинні бути прикладом жертовного служіння, надихати лікарів і тих людей, хто сьогодні на першому краю. Україна поки не в зоні турбулентності, тому не треба панікувати завчасно,
– наголошує протоієрей Георгій Коваленко.
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- Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
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