Коронавірус й церква: відповідь священника ПЦУ про карантин в Україні

Церква – осередок спокою і служіння ближньому. Треба молитися і одночасно вживати всіх необхідних заходів для запобігання розповсюдження коронавірусу. Треба бути готовим і не панікувати.

Про це 24 каналу розповів протоієрей Православної церкви України Георгій Коваленко.

Увага По всій Україні ввели карантин через коронавірус

У такій ситуації, коли є загроза розповсюдження вірусу, повинна бути віра і відповідальність. Як віруючі люди, ми сподіваємося на молитву і Бога. Як відповідальні громадяни, повинні закликати вірян дотримуватися всіх порад лікарів. Відповідальність – головний запобіжник. Церква не встановлюватиме паркани,

– зауважує Георгій Коваленко.

Священник додає: не треба плутати церкву, яку іноді образно називають лікарнею для душі, зі справжньою лікарнею, де лікують тіло і вірусні інфекції. А це означає, що церква щодо інфекційних небезпек виконуватиме та поширюватиме ті настанови, які даватимуть фахівці. Крім того, за словами Георгія Коваленка, вже є певна тенденція: на причасті в церкві, де священник правив службу, не було людей з ознаками ГРВІ, що говорить про їхню відповідальність.

Читайте також Коронавірус може викликати в Європі великий економічний шок, – Лагард

По-друге, підкреслює Георгій Коваленко, є інший напрямок – церква, це люди, які готові жертовно служити ближньому. Люди, які не бояться хвороб і смертоносних вірусів.

Церковні люди повинні бути прикладом жертовного служіння, надихати лікарів і тих людей, хто сьогодні на першому краю. Україна поки не в зоні турбулентності, тому не треба панікувати завчасно,

– наголошує протоієрей Георгій Коваленко.

Головне про Covid-19

Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 114 452 людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.

Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – понад 9 тисяч людей.

У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.

Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.

11 березня Кабмін ухвалив рішення про введення карантину на загальнонаціональному рівні.

Папа Римський Франциск закликав священників відвідати парафіян, які лікуються від коронавірусу. Та підтримати медперсонал, який їм у цьому допомагає.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу