Православная церковь Украины утвердила молитву против коронавируса: текст

Епископат и духовенство Православной церкви Украины собрались на синод относительно эпидемии коронавируса и связанных с ней рекомендаций государства о карантине. В частности, на синоде была утверждена молитва против коронавируса.

Текст "Молитвы во время губительного поветрия (эпидемии)" на своем сайте публикует Православная церковь Украины.

Важно Коронавирус и церковь: ограничения в Украине

Полный текст молитвы приводим в оригинале:

Господи, Боже наш, багатий милосердям і милістю, що Своїм мудрим Провидінням керуєш нашим життям, вислухай нашу молитву, прийми покаяння за гріхи наші, припини пошесть згубну, яка спіткала нас, як Ти і раніше припиняв згубні пошесті серед людей.

Милосердний Спасителю, захисти здоров'я тих, хто на Тебе уповає. Лікарю душ і тіл наших, дай одужання тим, що хворіють, і підведи їх з ложа недуги та страждань. Благослови, Господи, укріпи і захисти Своєю благодаттю усіх тих, хто з благодійністю і жертовністю піклується про хворих вдома чи в лікарнях. Визволи людей в нашому місті (селі, монастирі), в нашій країні і по всьому світу від пошесті згубної, від хвороб і страждань та навчи нас цінувати життя і здоров'я як Твої дари. Дай нам, Боже, Твій мир і наповни наші серця непохитною вірою в Твій захист, надією на Твою підтримку і любов'ю до Тебе і наших ближніх.

Твоє бо є щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і навіки віків. Амінь.

Кроме того, во время синода было принято решение учитывать и выполнять решения власти относительно карантина, которые, в частности, касаются и церкви. Следовательно ПЦУ просит верующих оставаться дома, приобщаясь к молитве через средства видеотрансляции.

Какие ограничения государство ввело в отношении церкви?

На период карантина Кабинет Министров Украины запретил мероприятия на более 10 человек. Под действие запрета входят и религиозные обряды.



Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров церквей с пониманием отнестись к этой ситуации и прислушиваться к временным ограничениям ради безопасности верующих.