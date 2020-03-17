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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Православная церковь Украины утвердила молитву против коронавируса: текст

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      Епископат и духовенство Православной церкви Украины собрались на синод относительно эпидемии коронавируса и связанных с ней рекомендаций государства о карантине. В частности, на синоде была утверждена молитва против коронавируса.

      Текст "Молитвы во время губительного поветрия (эпидемии)" на своем сайте публикует Православная церковь Украины.

      Важно Коронавирус и церковь: ограничения в Украине

      Полный текст молитвы приводим в оригинале:

      Господи, Боже наш, багатий милосердям і милістю, що Своїм мудрим Провидінням керуєш нашим життям, вислухай нашу молитву, прийми покаяння за гріхи наші, припини пошесть згубну, яка спіткала нас, як Ти і раніше припиняв згубні пошесті серед людей.

      Милосердний Спасителю, захисти здоров'я тих, хто на Тебе уповає. Лікарю душ і тіл наших, дай одужання тим, що хворіють, і підведи їх з ложа недуги та страждань. Благослови, Господи, укріпи і захисти Своєю благодаттю усіх тих, хто з благодійністю і жертовністю піклується про хворих вдома чи в лікарнях. Визволи людей в нашому місті (селі, монастирі), в нашій країні і по всьому світу від пошесті згубної, від хвороб і страждань та навчи нас цінувати життя і здоров'я як Твої дари. Дай нам, Боже, Твій мир і наповни наші серця непохитною вірою в Твій захист, надією на Твою підтримку і любов'ю до Тебе і наших ближніх.

      Твоє бо є щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і навіки віків. Амінь.

      Кроме того, во время синода было принято решение учитывать и выполнять решения власти относительно карантина, которые, в частности, касаются и церкви. Следовательно ПЦУ просит верующих оставаться дома, приобщаясь к молитве через средства видеотрансляции.

      Какие ограничения государство ввело в отношении церкви?
      На период карантина Кабинет Министров Украины запретил мероприятия на более 10 человек. Под действие запрета входят и религиозные обряды.

      Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров церквей с пониманием отнестись к этой ситуации и прислушиваться к временным ограничениям ради безопасности верующих.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Новости Украины Религия Православная церковь Украины
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