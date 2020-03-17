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      Православна церква України затвердила молитву проти коронавірусу: текст

      -
      ПЦУ затвердила текст "Молитви під час епідемії" / uv.lviv.ua

      Єпископат і духовенство Православної церкви України зібралися на синод щодо епідемії коронавірусу і пов'язаних з нею рекомендацій держави про карантин. Зокрема, на синоді було затверджено молитву проти коронавірусу.

      Текст "Молитви під час пошесті згубної (епідемії)" на своєму сайті публікує Православна церква України.

      Важливо Коронавірус і церква: обмеження в Україні

      Повний текст молитви наводимо в оригіналі:

      Господи, Боже наш, багатий милосердям і милістю, що Своїм мудрим Провидінням керуєш нашим життям, вислухай нашу молитву, прийми покаяння за гріхи наші, припини пошесть згубну, яка спіткала нас, як Ти і раніше припиняв згубні пошесті серед людей.

      Милосердний Спасителю, захисти здоров'я тих, хто на Тебе уповає. Лікарю душ і тіл наших, дай одужання тим, що хворіють, і підведи їх з ложа недуги та страждань. Благослови, Господи, укріпи і захисти Своєю благодаттю усіх тих, хто з благодійністю і жертовністю піклується про хворих вдома чи в лікарнях. Визволи людей в нашому місті (селі, монастирі), в нашій країні і по всьому світу від пошесті згубної, від хвороб і страждань та навчи нас цінувати життя і здоров'я як Твої дари. Дай нам, Боже, Твій мир і наповни наші серця непохитною вірою в Твій захист, надією на Твою підтримку і любов'ю до Тебе і наших ближніх.

      Твоє бо є щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і навіки віків. Амінь.

      Крім того, під час синоду було ухвалено рішення враховувати і виконувати рішення влади щодо карантину, які, зокрема, стосуються і церкви. Відтак ПЦУ просить вірян залишатися вдома, долучаючись до молитви через засоби відеотрансляції.

      Які обмеження держава ввела щодо церкви?На період карантину Кабінет Міністрів України заборонив заходи на більш як 10 осіб. Під дію заборони входять і релігійні обряди.

      Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів церков з розумінням поставитися до цієї ситуації і прислухатися до тимчасових обмежень задля безпеки вірян.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Релігія Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Православна церква України Новини України
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